JOŠ DVA KORAKA DO TROFEJA: Miomir Kecmanović posle preokreta savladao Amerikanca i plasirao se u polufinale Delrej Biča

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale turnira u Delrej Biču (SAD), pošto je savladao Markosa Girona sa 2:6, 6:4, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP

Loše je 56. igrač na ATP listi odigrao drugu polovinu prvog seta. Amerikanac je iskoristio pad protivnika i sa dva brejka rešio prvi deo meča u svoju korist.

Ipak, nije to uzdrmalo Mišu. On je u petom gemu drugog seta oduzeo servis protivnika. Uspeo je da sačuva do kraja tu prednost i odvede meč u odlučujući set.

Kecmanović je najbolje odigrao upravo treći segment. Ekspresno je stigao do 5:1, a onda ubrzo i do trijumfa posle jednog sata i 42 minuta.

Srbin će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Kameron Nori (Velika Britanija) - Aleks Mikelsen (SAD).

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu