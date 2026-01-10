JOKIĆ GLEDAO U NEVERICI: Nikola protiv Atalante doživeo nešto što nije sedam godina! (VIDEO)
Košarkaši Atlanta Hoksa pobedili su bez trejdovanog Treja Janga ekipu Denver Nagetsa sa 110:87, prvi put Hoksi su slavili u Denveru još od 2019. godine, dok je domaćin ponovo bio bez povređenog Nikole Jokića.
Atlanta ostvarila pobedu u meču koji su obeležili brojnim izostancima na obe strane.
Denver je ponovo bio bez najboljeg košarkaša sveta Nikole Jokića, a nije mogao da računa ni na Džamala Marija, ali ni na Jonasa Valančijunasa.
Hoksi su, sa druge strane, igrali bez Kristapsa Porzingisa, dok se Si-Džej Mekolum i Kori Kispert još nisu priključili ekipi nakon trejda koji je Janga poslao u Vašington.
Domaći tim je kontrolisao ritam u većem delu meča, a ključna je bila poslednja četvrtina u kojoj je Atlanta nadjačala Denver 36:12.
Nakon što su Nagetsi serijom 14:2 u finišu treće deonice preokrenuli i poveli, Hoksi su na početku odlučujućeg perioda odgovorili serijom 23:3 koja je prelomila utakmicu.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejlen Džonson sa 29 poena, Aleksander-Voker dodao je 22, a treba istaći Dajsona Denijelsa koji je zabeležio tripl-dabl učinak sa 17 poena, 11 skokova i 10 asistencija.
Kod Denvera se istakao Pejton Votson sa 25 poena, dok je Aron Gordon postigao 14.
Bez Džamala Mareja, domaći tim je teško pronalazio rešenja u napadu. Kada Pejton Votson završi meč kao najefikasniji igrač i provede najviše minuta na parketu, jasno je da sistem ne funkcioniše kako bi trebalo.
