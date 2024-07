ZAMALO DA OBORI REKORD STAR 15 GODINA: Nadala podsetili na spektakl sa Đokovićem

🥵 Partidos más largos de Nadal a tres sets:



4h03m vs. Đokovic - SF de Madrid 2009

3h59m vs. Navone - CF de #Bastad 2024

3h55m vs. Moyá - SF Chennai 2008

3h39m vs. Davydenko - SF Roma 2007



Todos los ganó. 👏 pic.twitter.com/XvYR8BtVlB — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 19, 2024