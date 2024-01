NEVEROVATNO! Ovako nešto nije viđeno 25 godina na Australijan openu

AUSTRALIJAN open počinje za nedelju dana, 14. januara, a po nečemu će ga navijači posebno pamtiti.

Biće to prvi grend slem u Melburnu na kome nakon 25 godina neće u glavnom žreb u biti Rodžera Federera ili Rafaela Nadala, koji su uz Novaka Đokovića činili "veliku trojku" svetskog tenisa u prethodnim decenijama.

Pomalo neverovatno zvuči podatak da je prošlo tačno četvrt veka da bitku za trofej u Melburnu ne biju Španac ili Švajcarac.

Naime, 1999. godine je Rodžer Federer ispao u prvom kolu kvalifikacija za grend slem u Melburnu, pa je miljenik ljubitelja tenisa od 2000. pa sve do 2020. godine igrao u Australiji bez prestanka i osvojio ga šest puta.

Sa druge strane, Rafael Nadal je debitovao na prvom grend slemu u sezoni 2004. godine, kada je stigao do trećeg kola, a AO je propustio samo još 2006. i 2013. godine.

Uspeo je španski as da dođe do titule 2009. i 2022. godine, ali ga sada neće biti u Melburnu jer oseća bol i želi da oporavi telo do omiljenog Rolan Garosa.

Dva člana "velike trojke", sastali su se četiri puta na prestižnom takmičenju, a tri puta je pobedio Nadal.

Slavio je "bik sa Majorke"u finalu 2009, kao i u polufinalu 2012. i 2014 godine, dok je Federer trijumfovao u finalu 2017. godine.

