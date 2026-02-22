SRBIN NOKAUTIRAO AMERIKANCA: Tramp pozvao Uroša Medića, posle razgovora sa predsednikom najavio - Dolazimo u Beograd!

Najbolji srpski MMA borac u velter kategoriji Uroš Medić (32) ostvario je protekle noći sedmu pobedu u UFC, ukupno 13. u karijeri i to nokautom.

Foto: Profimedia

Medić je levim krošeom pogodio Nila direktno u slepoočnicu, i to je bio kraj za Amerikanca koji se sručio na pod i ostao da leži.

On je potvrdio da se sprema dolazak UFC-a u Beograd po prvi put, a zbog velike želje da se bori pred svojom publikom, on je od Trampa zatražio pomoć sa problemom sa kojim se suočava.

"Beograde, Srbija, ovog leta! Leon "Roki" Edvards, ukoliko je slobodan. Dajte da se to desi. Nokautiraću i njega, i sve nakon njega. Nokautiraću sve. Imam jedan problem, imigraciona me drži, još uvek ne mogu da putujem. Ovo je moja molba za pomoć, gospodine predsedniče, ukoliko gledate ovo, molim vas, moramo ići u Beograd na leto na UFC", rekao je Medić.

Dejna Vajt, prvi čovek UFC-a je ubrzo omogućio telefonski poziv Medića i Trampa.

"Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom zahvaljujući Dejni Vajtu. Omogućeno mi je da putujem. Srbijo, stižemo!!!", poručio je Uroš Medić putem društvene mreže Instagram.

