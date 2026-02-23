Košarka

AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Ovo što je Nikola Jokić uradio ih je zapanjilo

23. 02. 2026. u 08:36

Nikola Jokić je još jednom dokazao kakav je majstor igre pod obručima!

Foto: AP

Srpski košarkaš je u utakmici Golden Stejta i njegovog Denvera došao do tripl-dabla već u trečoj četvrtini.  U jednom trenutku, tokom treće deonice je došao do učinka od 32 poena, 19 skokova i 11 asistencija. 

Meč je završio sa 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija, uz tri ukradene lopte i dve blokade!

Nikola je čak devet puta u karijeri upisao tripl-dabl 30/20/10, a svi ostali igrači u poslednjih pola veka zajedno imaju samo šest.

Međutim ni to nije sve. Nikola je rekordni 81. put stigao do tripl-dabla pre početka poslednje deonice. Niko u istoriji NBA lige nije ostvario više trpl-dablova od čudesnog Somborca za samo tri četvrtine.

Jokić je na dobrom putu da postane i apsolutni rekorder lige po broju tripl-dablova. Trenutno je na drugom mestu sa 185 i ispred njega je samo bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207.

