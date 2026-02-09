SATURN U RIBAMA SADA PA TEK ZA 30 GODINA Astro savet za ponedeljak, 9. februar: Evo koje znake očekuju putovanja, novac, promene planova
DANAS se formira sjajan aspekt u vodenim znacima, koji se sastoji od tri trigona, zbog čega se naziva i veliki vodeni trigon.
To će ujedno biti i poslednji trigon u kome učestvuje Saturn u Ribama, jer će oba planeta ambisije, sudbine, discipline, ambicije i trajanja, 14. februara ući u znak Ovna, a u Ribe ponovo tek za tri decenije.
Mesec u Škorpiji danas pravi trigon sa Jupiterom u Raku, trigon sa Saturnom u Ribama, a Jupiter pravi trigon sa Saturnom. Ovi moćni aspekti u znacima intuicije, podsvesti, inostranstva, pravnih procesa, umetničke inspiracije, novca i porodice, donosi šanse za solidnu zaradu, naročito preko samostalnih delatnosti (porodični biznis), nekretnina, prekookeanskih putovanja i visokog obrazovanja (upis ina fakultet, diplomiranje, masteri, specijalizacije, doktorati). U tome im pomaže i Pluton, planeta moći i novca, iz Vodolije koji pravi sekstil s Mesecom.
Budući da Škorpija, osim novca, simbolizuje i strast, a Saturn i prošlost, ovaj vodeni trigon će probuditi i neke uspomene. Najviše će uticati na rođene u drugoj i trećoj dekadi Škorpije, Raka i Riba.
Mesec predveče ulazi i u opoziciju sa Uranom na Algolu, što može doneti neočekivanu promenu nekog plana, sukob sa ženom u porodici, vanredni izdatak, naglu selidbu ili iznenadni odlazak na put. Međutim, Mesečevi trigoni sa Jupiterom i Saturnom ipak pružaju veliku zaštitu u vidu osoba, situacija i okolnosti koje će olakšati opoziciju sa Uranom.
