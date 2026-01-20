"SRBI, ŠTA JE BILO"? Evo kako su Hrvati reagovali nakon što je Srbija izbačena sa Evropskog prvenstva
JOŠ jedno bolno takmičenje za srpski rukomet.
Ruku na srce, pobedili smo Nemce, ostavili mnogo bolji utisak nego ranije, ali slaba vajda. Ispadanje reprezentacija Srbije sa Evropskog prvenstva naročito je sa euforijom dočekano u komšiluku tačnije Hrvatskoj.
Tako je "Večernji list" nažalost u dva naslova rekao sve o srpskom rukometu koji od 2012. godine sanja uspeh: "Srbi šokirani! Dobili Nemce i umislili da su prvaci Evrope, sad bi mogli ispasti s Eura", pa je nešto kasnije posle pobede Nemačke nad Španijom stigla i potvrda ove prvobitne vesti: "Srbija je ispala s rukometnog Eura! Šokirali Nemce, poleteli pa dobili šamar kakvog će pamtiti".
Na "Jutarnjem listu" sarkastično "Moćna Srbija", a slavi se pobeda Nemaca:
"Nemci srušili Špance i izborili drugi krug Eura, a Srbe poslali kući".
Nešto umereniji bio je portal "24 sata" koji je debakl Srbije naslovio samo: "Šok za Srbiju! Imala je prolaz u svojim rukama pa ispala s Eura".
Srbija je završila na poslednjem mestu u svojoj grupi na Evropskom prvenstvu, iza Austrije, Nemačke i Španije, a ovo je samo još jedan u nizu neuspeha srpskog rukometa. Čak i sa renomiranim i skupo plaćenim Raulom Gonzalesom.
