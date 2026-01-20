"SRBI, ŠTA JE BILO"? Evo kako su Hrvati reagovali nakon što je Srbija izbačena sa Evropskog prvenstva

JOŠ jedno bolno takmičenje za srpski rukomet.

Foto: Profimedia

Ruku na srce, pobedili smo Nemce, ostavili mnogo bolji utisak nego ranije, ali slaba vajda. Ispadanje reprezentacija Srbije sa Evropskog prvenstva naročito je sa euforijom dočekano u komšiluku tačnije Hrvatskoj.

Tako je "Večernji list" nažalost u dva naslova rekao sve o srpskom rukometu koji od 2012. godine sanja uspeh: "Srbi šokirani! Dobili Nemce i umislili da su prvaci Evrope, sad bi mogli ispasti s Eura", pa je nešto kasnije posle pobede Nemačke nad Španijom stigla i potvrda ove prvobitne vesti: "Srbija je ispala s rukometnog Eura! Šokirali Nemce, poleteli pa dobili šamar kakvog će pamtiti".

Na "Jutarnjem listu" sarkastično "Moćna Srbija", a slavi se pobeda Nemaca:

"Nemci srušili Špance i izborili drugi krug Eura, a Srbe poslali kući".

Nešto umereniji bio je portal "24 sata" koji je debakl Srbije naslovio samo: "Šok za Srbiju! Imala je prolaz u svojim rukama pa ispala s Eura".

Srbija je završila na poslednjem mestu u svojoj grupi na Evropskom prvenstvu, iza Austrije, Nemačke i Španije, a ovo je samo još jedan u nizu neuspeha srpskog rukometa. Čak i sa renomiranim i skupo plaćenim Raulom Gonzalesom.

Foto: Profimedia

