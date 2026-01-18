VELIKI USPEH SRBIJE: Mikec i Živkovićeva do zlata u Sofiji
Reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec i Bugarka Antonaeta Kostadinova osvojili su danas zlatnu medalju u takmičenju miks timova vazdušnim pištoljem na turniru "Velika nagrada Sofije".
Mikec i Kostadinova su imali najbolji rezultat u kvalifikacijama. Pošto je takmičenje održano po starim pravilima posle kvalifikacija na programu su bili mečevi za zlato i bronzu. Mikec i Kostadinova su u duelu za zlato trebalo da se sastanu sa grčkim parom, koji je odustao, zbog čega je srpsko-bugarskom miksu bez borbe pripalo najsjajnije odličje.
Mikec je u subotu osvojio zlatnu medalju na turniru u Sofiji u disciplini vazdušni pištolj u pojedinačnoj konkurenciji.
Reprezentativka Srbije Anastasija Živković pobedila je danas u disciplini vazdušna puška. Živković, koja je evropska prvakinja za mlađe juniorke, zabeležila je 254,1 krug, što je 0,8 krugova bolje od važećeg evropskog seniorskog rekorda.
Drugo mesto osvojila je Bugarka Tanja Rizova, dok je treća bila Dimitra Koula iz Grčke.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SVI POPADALI OD SMEHA: Jedan od najgorih poteza u istoriji tenisa, ali bukvalno (VIDEO)
16. 01. 2026. u 10:51
JOKIĆ NAPUŠTA DENVER? Nikola se seli kod Srbina, otkriven plan
17. 01. 2026. u 08:47
OVO NEMA NI U VIDEO IGRICI! Golman nije mogao da veruje šta ga je snašlo (VIDEO)
17. 01. 2026. u 08:53
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)