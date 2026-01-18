Ostali sportovi

VELIKI USPEH SRBIJE: Mikec i Živkovićeva do zlata u Sofiji

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 01. 2026. u 12:32

Reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec i Bugarka Antonaeta Kostadinova osvojili su danas zlatnu medalju u takmičenju miks timova vazdušnim pištoljem na turniru "Velika nagrada Sofije".

FOTO: Tanjug/AP

Mikec i Kostadinova su imali najbolji rezultat u kvalifikacijama. Pošto je takmičenje održano po starim pravilima posle kvalifikacija na programu su bili mečevi za zlato i bronzu. Mikec i Kostadinova su u duelu za zlato trebalo da se sastanu sa grčkim parom, koji je odustao, zbog čega je srpsko-bugarskom miksu bez borbe pripalo najsjajnije odličje.

Mikec je u subotu osvojio zlatnu medalju na turniru u Sofiji u disciplini vazdušni pištolj u pojedinačnoj konkurenciji.

Reprezentativka Srbije Anastasija Živković pobedila je danas u disciplini vazdušna puška. Živković, koja je evropska prvakinja za mlađe juniorke, zabeležila je 254,1 krug, što je 0,8 krugova bolje od važećeg evropskog seniorskog rekorda.

Drugo mesto osvojila je Bugarka Tanja Rizova, dok je treća bila Dimitra Koula iz Grčke.

