NADAM SE TROFEJIMA: Nikola Zečević, kapiten rukometaša Partizana srećan što se posle sedam meseci vratio na teren

NIKOLA Zečević je jedan od naših najmaleroznijih rukometaša. Kapiten Partizana je prošle sezone blistao, a onda je u polufinalu plej-ofa drugi put u karijeri pokidao prednji ligament kolena i morao je na sedmomesečnu pauzu. Srećom, od 3.januara trenira se ekipom i nada se da će u drugom delu sezone podići sva tri pehara.

FOTO: M. Vukadinović

- Prethodna godina, koliko mi je donela lepih trenutaka, toliko je bilo i loših. Cela sezona je bila fenomenalna i onda se desio taj peh sa povredom koji me je sprečio da igram finale i baš mi je teško palo. Imajući u vidu proces oporavka nakon prethodne povrede, znao sam šta me čeka. Klub je odmah reagovao da završimo operativni deo i krenemo sa oporavkom. Iz nedelje u nedelju sam napredovao i više nego što je bilo očekivano i srećan sam što ću uskoro ponovo biti na terenu - ističe Zečević za sajt Partizana.

Nikoli je teško pala uloga navijača, žali što nije mogao da pomogne i što je propuštena prilika da Partizan izbori Top 16 Lige Evrope.

- Prvo mi je bilo teško da gledam prazne tribine, a onda mi je bilo još teže kada je hala bila puna protiv Neksea (smeh). Doduše, malo mi je laknulo kada smo pobedili, ali zaista sam teško proživljavao taj period. Povratak navijača je dao dodatnu snagu ekipi, jednostavno misliš da si nepobediv. Žao mi je što u tim trenucima nisam bio na terenu zajedno sa saigračima, ali najvažnije je da je težak period prošao i da možemo da budemo potpuno fokusirani na drugi deo sezone. Ostaje žal za Ligom Evrope, mislim da nam je falilo malo sreće - kaže Zečević.

Zečević se nada da će Partizan ove godini objediniti sve domaće trofeje i poziva sve navijače da ih podrže.

- Voleo bih da osvojimo Superkup Srbije, jer to nedostaje i nekim mojim saigračima i meni, koji smo bili tu kada su se osvajali Kup i titula.Realno moramo da osvojimo sva tri domaća trofeja, jer smo po kvalitetu apsolutni favorit. Pozvao bih navijače da nas bodre u što većem broju. Mi nismo navikli da na svakom meču imamo podršku navijača. Bilo je utakmica gde su tribine bile skoro pa prazne, a ulaz je bio besplatan. Kad god su došli navijači, vratili smo im to na najbolji mogući način i nismo ih izneverili - kaže Zečević.

Prava smo ekipa

ZEČEVIĆ je konačno trenirao i sa novim saigračima...

- Mislim da smo kompletna ekipa, da je svako spreman da odgovori na zadatak u datom trenutku, da uđe sa klupe i podjednako doprinese. Novajlije sam ranije upoznao, ali nisam do skoro trenirao sa njima, tako da sada mogu da kažem da je stručni štab napravio odlične poteze tokom leta. Inače, u svlačionici smo i Mladen Šotić i ja kapiteni, bez obzira na to na čijoj se ruci nalazi traka. Imam odličan odnos sa njim, čak smo i Novu godinu dočekali zajedno - kaže Nikola.