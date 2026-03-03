NIKOLA, PA ŠTA TO RADIŠ? Zbog ovog poteza Jokića Amerikanci brutalno udarili na Srbina (VIDEO)

Košarkaši Denvera posle izuzetno neizvesne završnice savladali su na gostovanju ekipu Jute rezultatom 128:125.

Jedan od najgorih timova u ligi ozbiljno je namučio Nagetse na ovom meču. Bili su Džezeri nadomak senzacije u Delta centru, a onda je na scenu stupio Nikola Jokić.

Utakmicu je završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija. Šutirao je iz igre 6/11, a bio je sjajan sa linije za slobodna bacanja - 10/11.

Godinama Srbina tuku rivali, pa je rešio i on jače da uzvrati, pa zbog toga se našao i na udaru medija u Americi.

Keyonte George box out Nikola Jokic challengepic.twitter.com/VMIaTKH60W — Underdog NBA (@UnderdogNBA) March 3, 2026

- Izgleda da je Nikola Jokić u ponedeljak uveče nakratko zaboravio kojim se sportom bavi. Jokić i Denver Nagetsi odmerili su snage u ponedeljak protiv Kejonta Džordža i Jute Džez. Tokom prve četvrtine u Delta Centru u Solt Lejk Sitiju, nakon rotacije u odbrani Jute, Jokić se našao u duelu sa Džordžom. Džordž, težak oko 84 kilograma, pokušao je da zagradi Jokića (129 kg) u iščekivanju skoka. Kao odgovor, Jokić je celom težinom nalegao na Džordžova leđa, praktično ga jašući poput konja", prenose američki mediji.

Potom je delovalo da je Jokić postao još iznerviraniji, te je povukao Džordža sa sobom na pod.

- Trostruki MVP je odmah naišao na oštre kritike komentatora TV prenosa Jute zbog ovog poteza koji nema veze sa košarkom, naročito jer je mogao da povredi Džordža s obzirom na ogromnu razliku u težini. Džordž je zaista ostao da leži na zemlji nekoliko trenutaka pre nego što je konačno ustao i otišao do klupe. Navijači Nagetsa će tvrditi da Jokića redovno "prebijaju" bez sudijskih zvižduka, pa je prinuđen da preuveličava svaki kontakt. Ipak, između ovog incidenta sa Džordžom i viralnog snimka njegovih očiglednih simuliranja (flopovanja) iz prošlogodišnjeg plej-ofa, Jokić ovih dana ne čini mnogo usluga svojoj reputaciji", piše LBS.

Nikola Jokic & Keyonte George tangled up on the box out. 🤣



(h/t @CourtsideBuzzX)



pic.twitter.com/YCk7a5XdAx — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 3, 2026

Nema sa Srbinom šale...

