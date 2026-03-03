Svet

ŠTA ĆE NA OVO REĆI TEHERAN? Netanjahu odgovorio koliko će još trajati rat

В.Н.

03. 03. 2026. u 07:11

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne vode "beskrajni rat" protiv Irana i da će operacija biti "brza i odlučna".

ШТА ЋЕ НА ОВО РЕЋИ ТЕХЕРАН? Нетанјаху одговорио колико ће још трајати рат

Foto: Printscreen

"Čujem da ljudi govore da ćete ovde imati beskrajan rat - Nećete imati beskrajan rat jer... ovaj teroristički režim u Iranu je na svojoj najslabijoj tački od svog osnivanja. Ovo će biti brza i odlučna akcija", rekao je Netanjahu u intervjuu za Foks njuz.

On je ocenio da će američki i izraelski napadi stvoriti uslove za promenu režima u Iranu, dodajući da Teheran generiše većinu problema na Bliskom istoku i da bi njegov pad otvorio put novim mirovnim sporazumima Izraela sa arapskim i muslimanskim zemljama.

Američki zvaničnici izneli su različite stavove o ciljevima operacije. 
Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset ranije je rekao da promena režima nije cilj, već neutralizacija iranskih raketnih, pomorskih i nuklearnih pretnji. 
Američki državni sekretar Marko Rubio je naveo je da su SAD pokrenule operaciju "Epski bes" nakon procena da bi Iran mogao da gađa američke ciljeve u regionu, preneo je Tajms of Izrael.

Na tvrdnje da je Izrael uvukao SAD u rat s Iranom, Netanjahu je reagovao uz osmeh, ocenivši takve navode kao "smešne" i istakao da američki predsednik Donald Tramp donosi odluke u interesu Amerike.

"To je smešno. Donald Tramp je najjači lider na svetu. On radi ono što smatra da je ispravno za Ameriku. On takođe radi ono što smatra da je ispravno za buduće generacije", rekao je Netanjahu.

 

Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAJOPASNIJA OBJAVA OD DRUGOG SVETSKOG RATA! Šta zapravo znači „Sveti rat“ i zašto je Iran baš sad povukao ovaj potez
Svet

0 2

NAJOPASNIJA OBJAVA OD DRUGOG SVETSKOG RATA! Šta zapravo znači „Sveti rat“ i zašto je Iran baš sad povukao ovaj potez

SVE dublji sukob između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela mogao bi da izazove ozbiljne bezbednosne posledice širom sveta, uključujući mogućnost terorističkih napada u SAD, Velikoj Britaniji i drugim zapadnim državama. Na to upozorava politikolog i vodeći istraživač Instituta za svetsku ekonomiju i međunarodne odnose Ruske akademije nauka Andrej Jašlavski.

03. 03. 2026. u 07:41

Politika
Tenis
Fudbal
SAZNALA DIJAGNOZU: Oglasila se Jelena Tomašević - otkrila šta su joj lekari rekli nakon što se srušila na bini

SAZNALA DIJAGNOZU: Oglasila se Jelena Tomašević - otkrila šta su joj lekari rekli nakon što se srušila na bini