ŠTA ĆE NA OVO REĆI TEHERAN? Netanjahu odgovorio koliko će još trajati rat

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne vode "beskrajni rat" protiv Irana i da će operacija biti "brza i odlučna".

Foto: Printscreen

"Čujem da ljudi govore da ćete ovde imati beskrajan rat - Nećete imati beskrajan rat jer... ovaj teroristički režim u Iranu je na svojoj najslabijoj tački od svog osnivanja. Ovo će biti brza i odlučna akcija", rekao je Netanjahu u intervjuu za Foks njuz.

On je ocenio da će američki i izraelski napadi stvoriti uslove za promenu režima u Iranu, dodajući da Teheran generiše većinu problema na Bliskom istoku i da bi njegov pad otvorio put novim mirovnim sporazumima Izraela sa arapskim i muslimanskim zemljama.

Američki zvaničnici izneli su različite stavove o ciljevima operacije.

Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset ranije je rekao da promena režima nije cilj, već neutralizacija iranskih raketnih, pomorskih i nuklearnih pretnji.

Američki državni sekretar Marko Rubio je naveo je da su SAD pokrenule operaciju "Epski bes" nakon procena da bi Iran mogao da gađa američke ciljeve u regionu, preneo je Tajms of Izrael.

Na tvrdnje da je Izrael uvukao SAD u rat s Iranom, Netanjahu je reagovao uz osmeh, ocenivši takve navode kao "smešne" i istakao da američki predsednik Donald Tramp donosi odluke u interesu Amerike.

"To je smešno. Donald Tramp je najjači lider na svetu. On radi ono što smatra da je ispravno za Ameriku. On takođe radi ono što smatra da je ispravno za buduće generacije", rekao je Netanjahu.



