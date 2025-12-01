MORAJU DA POBEDE: Vaterpolisti Novog Beograda u Ligi šampiona dočekuju splitski Jadran

JOŠ se nisu slegli utisci posle osvojenog Kupa Srbije u Futogu, a vaterpoliste Novog Beograda očekuje veliki evropski ispit. Tim sa "11.aprila" mora sutra (20.45) u petom kolu grupe B Lige šampiona da savlada splitski Jadran ukoliko želi da ostane u trci za drugo mesto, koje vodi u Top 8.

Foto: N.Paraušić

- Sport je surov, sa subotnjom utakmicom smo već zaboravili na Kup, koji nam je bio prva provera gde smo morali da pobedimo.Odmah se okrećemo Ligi šampiona, večeras moramo da ponovimo dobru partiju i da zabeležimo pozitivan rezultat, jer u suprotnom imaćemo ogromnih problema da se plasiramo u narednu fazu elitnog takmičenja - istakao je na konferenciji za medije kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk.

Novobeograđani su hrvatskog prvaka nadigrali u Splitu i veruju da imaju kvalitet da osvoje nova tri boda. Ćuk podvlači da i te kako poštuju Splićane:

- Igrali smo sa Jadranom mnogo puta poslednjih godina. Moramo da obratimo pažnju na njihove udarne igle kao što su Fatović i Kragić, a na golu imaju Bijača koji im je stub odbrane.Ključ će biti naša energija. Ako budemo imali energiju kao u Futogu, verujem da nećemo imati problema.Ako budemo na 100 odsto svojih mogućnosti, možemo da igramo sa svakim. Ako to ne bude slučaj, vrlo smo ranjivi. Verujem da ćemo biti na potrebnom nivou i završiti polusezonu na najbolji način.

Član stručnog štaba i tim menadžer Novog Beograda Slavko Gak nada se da igrači sutra naći put do pobede:

- Eventualna pobeda protiv Splićana nas ostavlja u borbi za plasman među najboljih osam timova u Evropi. Nemamo prava na grešku, kao što je nismo imali ni u Kupu. Bićemo, verujem, pravi, spremni da damo svoj maksimum u ovom momentu i da nastavimo da verujemo da u februaru možemo da tražimo plasman u dalji tok Lige šampiona.

U drugom meču grupe B hercegnovski Jadran u sredu (18.30) u Trebinju dočekuje moćni Pro Reko.

TABELA: Pro Reko 12, Jadran HN 6, Novi Beograd 3, Jadran ST 3 boda.