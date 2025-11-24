"VAŠA POBEDA JE DOKAZ UPORNOSTI, TALENTA I ODLIČNOG RADA" Vučić: Čestitam tekvondistima na izvanrednom uspehu na Evropskom prvenstvu
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić čestitao je tekvondistima Andrei Bokan, Stefanu Takovu i Anđeli Šević na uspehu na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj.
- Čestitam našim tekvondistima Andrei Bokan 🥇, Stefanu Takovu 🥇 i Anđeli Šević 🥉 na izvanrednom uspehu na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Svojom posvećenošću, snagom i vrhunskim rezultatom ponovo ste učinili Srbiju ponosnom. Vaša pobeda je dokaz upornosti, talenta i odličnog rada Tekvondo Asocijacije Srbije u svim kategorijama. Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju - objavio je predsednik na mreži X.
