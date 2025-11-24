Ostali sportovi

"VAŠA POBEDA JE DOKAZ UPORNOSTI, TALENTA I ODLIČNOG RADA" Vučić: Čestitam tekvondistima na izvanrednom uspehu na Evropskom prvenstvu

В. Н.

24. 11. 2025. u 08:09

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić čestitao je tekvondistima Andrei Bokan, Stefanu Takovu i Anđeli Šević na uspehu na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj.

ВАША ПОБЕДА ЈЕ ДОКАЗ УПОРНОСТИ, ТАЛЕНТА И ОДЛИЧНОГ РАДА Вучић: Честитам теквондистима на изванредном успеху на Европском првенству

Foto: Tanjug

- Čestitam našim tekvondistima Andrei Bokan 🥇, Stefanu Takovu 🥇 i Anđeli Šević 🥉 na izvanrednom uspehu na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Svojom posvećenošću, snagom i vrhunskim rezultatom ponovo ste učinili Srbiju ponosnom. Vaša pobeda je dokaz upornosti, talenta i odličnog rada Tekvondo Asocijacije Srbije u svim kategorijama. Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju - objavio je predsednik na mreži X.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin

RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin