IZRAELCI ZAKUKALI: Iran ispaljuje rakete na Jerusalim
Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je danas da iranski režim ispaljuje rakete na Jerusalim.
"Jedna raketa pogodila je lokaciju nekoliko stotina metara od Starog grada, Zida plača, Al-Akse i Crkve Svetog groba", saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova na platformi Iks.
Ministarstvo je navelo da je zaštita života i bezbednost vernika na prvom mestu.
"Zato je molitva na svim svetim mestima privremeno obustavljena", stoji u saopštenju izraelskog Ministastva spoljnih poslova.
(Tanjug)
