IZRAELCI ZAKUKALI: Iran ispaljuje rakete na Jerusalim

12. 03. 2026. u 16:19

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je danas da iranski režim ispaljuje rakete na Jerusalim.

"Jedna raketa pogodila je lokaciju nekoliko stotina metara od Starog grada, Zida plača, Al-Akse i Crkve Svetog groba", saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova na platformi Iks.

Ministarstvo je navelo da je zaštita života i bezbednost vernika na prvom mestu. 

"Zato je molitva na svim svetim mestima privremeno obustavljena", stoji u saopštenju izraelskog Ministastva spoljnih poslova.
 

(Tanjug)

