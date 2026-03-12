IZRAELCI ZAKUKALI: Iran ispaljuje rakete na Jerusalim

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je danas da iranski režim ispaljuje rakete na Jerusalim.

Foto:Profimedia

"Jedna raketa pogodila je lokaciju nekoliko stotina metara od Starog grada, Zida plača, Al-Akse i Crkve Svetog groba", saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova na platformi Iks.

Ministarstvo je navelo da je zaštita života i bezbednost vernika na prvom mestu.

"Zato je molitva na svim svetim mestima privremeno obustavljena", stoji u saopštenju izraelskog Ministastva spoljnih poslova.



(Tanjug)