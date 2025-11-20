KUP EVROPE U VATERPOLU: Šabac pobedio Steauu!

VATERPOLISTI Šapca pobedili su večeras u Bukureštu ekipu Steaue sa 8:7 (3:3, 1:2, 3:1, 1:1) u meču 4. kola grupe D Kupa Evrope.

N. Paraušić

Najefikasniji u ekipi Šapca bili su Ognjen Stojanović, Andrej Barać i Nemanja Stanojević sa po dva postignuta gola. U redovima Steaue istakao se Vlad-Luka Georgesku sa tri pogotka.

U drugom meču četvrtog kola grupe D igraju Savona i Špandau.

Šabac se nalazi na drugom mestu na tabeli sa devet bodova, dok je Steaua na četvrtoj poziciji bez bodova.

U sledećem kolu, srpski klub će dočekati Savonu, a Steaua će gostovati Špandau.

