GRADE IGRU ZA ŠTUTGART: Rukometašice otputovale u Bergen, gde sutra protiv Mađarske startuju na jakom turniru

IGRU grade u Norveškoj. Rukometašice su otputovale u Bergen, gde će sutra (20.30) protiv Mađarske starovati na prestižnom turniru "Četiri nacije". Izabranice Hosea Ignacija Pradesa snage će odmeriti i sa Španijom i Norveškom. Kada stave tačku na turnir, sele se u Štutgart, gde u sredu u prvom kolu grupe C SP u Holandiji i Nemačkoj igraju sa Urugvajem.

FOTO: RSS

- Imali smo po nedelju dana priprema u septembru i oktobru, to je ujedno bio i jedini deo kad smo mogle da se fokusiramo na treninge. Meni je ovo sad malo drugačije, novo, jer smo ranije uglavnom imale po sedam, osam dana samo za treniranje, a sad ćemo odigrati i utakmice, što je za igrača uvek bolja opcija. Turnir i utakmice u Norveškoj su veoma značajne i pre svega potrebne kako bismo ušle u novi sistem. Znamo kakva nas tri protivnika očekuju, ne mogu rivali biti bolji, jer ćemo igrati protiv prvaka Evrope, kao i trećeplasiranim timom na Starom kontinentu. Videćmo do Svetskog prvenstva šta moramo da ispravimo i na čemu da radimo - ističe za sajt RSS Jovana Jovović, levi bek mađarskog Debrecena.

Naše dame su veoma motivisane da konačno na jednom velikom takmičenju pokažu koliko vrede. Devojke i te kako peku neuspesi na poslednja dva EP i jedno SP. Uostalom pre dve godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj bile su 21. Sada su i jače za Draganu Cvijić i Katarinu Krpež Šlezak. Zato Emilija Lazić odiše optimizmom:

- Jedva čekam da počne Svetsko prvenstvo. Pre šampionata imamo tri prijateljske utakmice na turniru u Norveškoj i to je u ovom trenutku najvažnije . Mislim da će nam ovi mečevi dati jasniju sliku gde se nalazimo jer ćemo igrati protiv jednih od najjačih ekipa na svetu. Iskoristićemo utakmice za uigravanje, ali i doterivanje nekih finesa.

"Četiri nacije"

PRVO kolo turnira "Četiri nacije" u Berganu, danas: Norveška - Španija (18.15), Mađarska - Srbija (20.30). Subota: Srbija - Španija (14.00), Norveška - Mađarska (16.45). Nedelja: Mađarska - Španija (14.00), Norveška - Srbija (16.45).