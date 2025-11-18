BEZ DAHA U FINIŠU: Rukometaši Partizana u četvrtom kolu Lige Evrope izgubili od Ademar Leona

DALEKO od podviga. Rukometaši Partizana su stali u poslednjih 15 minuta protiv Ademara i u Leonu doživeli nokaut – 22:29 (11:11). Crno-beli će idućeg utorka, konačno sa svojim navijačima, u petom kolu grupe H Lige Evrope dočekati Nekse. Biće to možda i odlučujući duel u borbi za Top 16 fazu.

Miloš Vukadinović

Naš šampion nije uspeo da ponovi prošlonedeljnu priču, kada je čvrstom odbranom slomio otpor Španaca. Beograđani su sinoć vodili žestoku borbu sa igračima Leona sve do 45.minuta, kada su ostali snage, koncetracije i za pet minuta su potpisali kapitulaciju. Domaćin je lako, zahvaljujući greškama crno-belih napravio seriju 5:0 za 24:19 i prelomio meč. U finišu su mogli da ostvare i ubedljiviju pobedu.

U prvom poluvremenu su ekipe bile egal. Igrači Ademara su posle 2:4 nametnuli svoj ritam, preokrenuo na 9:5 i sve do 10:6 kontrolisali utakmicu.Tada su crno-beli zaigrali čvršće u odbrani, raznovrsnije u napadu i na odmor su ekipe otišle poravnate – 11:11. Bolje je Partizan počeo drugo poluvreme, nije ga omeo ni crveni karton Ivanu Mićiću, u 41.minutu poveo sa 17:15, ali mu se par minuta kasnije kod 19:19 raspala mu se igra i poraz je bio neminovan.

I pored neuspeha crno-beli su i dalje u igri za Top 16 fazu i samo odlučuju o svojoj sudbini.

ADEMAR LEON - PARTIZAN 29:22 (11:11)

DVORANA u Leonu. Gledalaca: 1.360. Sudije: Borg i Nigren (Norveška). Isključenja: Ademar Leon 10, Partizan 12 minuta. Sedmerci: Ademar Leon 6 (6) , Partizan 6 (6). Crveni karton: Mićić (Partizan) u 33.minutu.

ADEMAR LEON: Barkordari, Lindkvist 1, Minjambres 4, Vasjak 1 (1), Sanc de Nikolas 2, Adrian Fernandez, Rodrigo Perez 5, Rozada 1, Sančez 4, Duarte, Gonzalo Perez 9 (5), Saic, Martin, Eduardo Fernandez 1, Benitez 1, Alvaro Perez.

PARTIZAN: Trnavac, Crnoglavac 9 (6), Kaba 3, Šotić, Ilie 1, Uroš Stanković, Ivanov 2, Mićić 1, Popović 4, Nikolić, Strahinja Stanković, Jevtić, Ivanić 2, Milošević, Jevremović, Zorić.

Grupa H

REZULTATI četvrtog kola grupe H: Kadeten – Nekse 31:32 , Ademar Leon – Partizan 29:22. Peto kolo, 25.novembar: Partizan – Nekse (18.45), Ademar Leon – Kadeten (20.45).

TABELA: Nekse 5, Kadeten 4, Partizan 4, Ademar Leon 3 boda.