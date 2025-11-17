ŽELEZNIČAR SA OLIMPIJAKOSOM: Lajkovčanke saznale sve rivale u grupi C Lige šampiona za odbojkašice

ODBOJKAŠICE Železničara saznale su i poslednjeg rivala u grupi C Lige šampiona. Osim sa Ezačibašijem i Milanom (Hena Kurtagić) Lajkovčanke će igrati i sa Olimpijakosem ( trener Branko Kovačević, Jovana Stevanović i Milica Kubura).

FOTO: M. Vukadinović

Naše prvakinje startuju 26.novembra, kada se u Istanbulu izaći na megdan Ezačibašiju. U poslednjem kolu, 4.februara Lajkovčanke će ugostiti Olimpijakos.

Pobednici pet grupa plasiraće se direktno u četvrtfinale, a pet drugoplasiranih i najbolja trećeplasirana igraće plej-of. Preostale četiri trećeplasirane ekipe sele se u Kup CEV.