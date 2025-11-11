ODBRANOM DO TRIJUMFA: Rukometaši Partizana u trećem kolu Lige Evrope savladali Ademar Leon sa 25:18

GRANITNOM odbranom do slavlja. Rukometaši Partizana u trećem kolu grupe H Lige Evrope nisu dozvolili napadačima Ademar Leona da se razmahnu i strpljivim napadom gradili su drugu pobedu – 25:18 (13:8). Iste ekipe odmeriće snage idućeg utorka u Španiji.

Foto: Profimedia

Predvođeni fenomenalnim golmanom Andrejom Trnavcem i raspoloženim srednjim bekom Veljko Popovićem crno-beli su slomili otpor upornih Španaca. Od prvog minuta Beograđani su stavili do znanja gostima da se neće naigrati u napadu, koji su prvi gol postigli u desetom minutu, kada je Sanc sa semderca smanjio na 2:1. U prvoj polovini prvog dela nisu bili raspoloženi ni napadači Partizana,pa su gosti u 17.minutu prvi i jedini put poveli sa 6:5. Brzo su se crno-beli trgli, za četiri minuta napravili seriju 4:0 za 9:6 i od tog trenutka suvereno su vladali terenom.

U nastavku je domaćin krenuo još silovitije, raspucao se Nikola Crnoglavac i u 42.minutu je bilo 19:10 za Beograđane. Ipak, oslabljeni domaćin bez povređenih Kotara i Anđelkovića, je na trenutak ostao bez daha što su Španci iskoristili da smanje n 19:14. Ali,predvođeni Popovićem u napadu crno-beli su dodali gas i vratili su prednost od sedam, osam golova. Na kraju su se Beograđani zadovoljili sa plus sedam i sa velikom nadom očekuju uzvratni meč u Španiji. Jer, ako i tamo slave napraviće veliki korak ka Top 16.

PARTIZAN - ADEMAR LEON 25:18 (13:8)

DVORANA: „Prof.dr Branislav Pokrajac“. Gledalaca: igrano bez prisustva publike. Sudije: Jerlecki i Labun (Poljska). Isključenja: Partizan 8, Ademar Leon 8 minuta. Sedmerci: Partizan 5(3) , Ademar Leon 3 (1).

PARTIZAN: Jevremović, Trnavac (17 odbrana), Crnoglavac 5 (2), Kaba, Šotić 3, Ilije 1, Uroš Stanković, Ivanov 3, Ratković, Mićić 1, Popović 7, Nikolić 2, Strahinja Stanković 2 (1), Jevtić 1, Ivanić, Zorić.

ADEMAR LEON: Barkordari, Linkvist 1, Minjabros 2, Vasjak, Sanc 5 (1), Adrijan Fernandez 1, Rodrigo Perez 1,Rozada 2, Sančez, Duarte, Gonzalo Perez 1, Saic, Albicu 2, Edoardo Ferandez 2, Benitez, Alvaro Perez 1 (8 odbrana, 2 sedmerca).

Grupa H

REZULTATI trećeg kola grupe H Lige Evrope: Partizan – Ademar Leon 25:18, Nekse – Kadeten u toku. Četvrto kolo, 18.novembra: Kadeten – Nekse (18.45), Ademar Leon – Partizan (20.45).

TABELA: Partizan 4, Nekse 3, Kadeten 2, Ademar Leon 1 bod.