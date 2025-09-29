SELE SE IZ NIONA U BEOGRAD! Nestvarne vesti za Srbiju! Čuvena sportska organizacija se seli u prestonicu naše zemlje!
Najnovije vesti vezane za Beograd i Srbiju su - prilično sjaje.
Naime, kongres Evropske organizacije vodenih sportova (EA) odobrio je sporazum o preseljenju sedišta federacije iz švajcarskog Niona u Beograd, saopštio je danas Vaterpolo savez Srbije.
Kongres EA je održan u Tbilisiju. Sedište Evropske plivačke federacije od 2015. godine se nalazilo u Nionu.
"Ovime je glavni grad Srbije dobio veliko priznanje i to je kruna decenijskog rada manifestovanog kroz vrhunsku organizaciju velikog broja takmičenja. Veliku ulogu je imao nekada najbolji vaterpolista sveta, bivši ministar sporta i sada potpredsednik EA Vanja Udovičić. Premeštaj u srpsku prestonicu zavisiće od usvajanja zakona u Skupštini Srbije kojim bi se preseljenje učinilo pravno mogućim. Nakon toga biće održan vanredni Kongres kako bi se odobrio konačni detaljni ugovor", saopšteno je iz EA.
"Proces razmatranja preseljenja u novi dom za Evropske vodene sportove trajao je do sada godinu dana i bio je pravedan i transparentan proces zasnovan na rigoroznoj metodologiji koja je procenjivala vrednost ponuda na osnovu pristupačnosti lokacije, objekata, nivoa finansijske podrške, lokalnih uslova i kvaliteta života. Pregovore između EA i potencijalnih domaćina vodila je nezavisna agencija, Glendon Hil. Želeo bih da se zahvalim službenicima i članovima biroa EA Arnu Pajeku i Eriku van Hejningenu koji su formirali radnu grupu za upravljanje složenim procesom, i potpredsedniku EA Vanji Udovičiću, koji je pomogao u olakšavanju pregovora sa srpskim vlastima", izjavio je predsednik EA Antonio Silva.
"Delegati Kongresa dali su zeleno svetlo za završetak neophodnih pravnih koraka kako bismo mogli da potpišemo konačan ugovor u narednim mesecima", dodao je Silva.
