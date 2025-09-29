Ostali sportovi

SELE SE IZ NIONA U BEOGRAD! Nestvarne vesti za Srbiju! Čuvena sportska organizacija se seli u prestonicu naše zemlje!

Новости онлине

29. 09. 2025. u 14:17

Najnovije vesti vezane za Beograd i Srbiju su - prilično sjaje.

СЕЛЕ СЕ ИЗ НИОНА У БЕОГРАД! Нестварне вести за Србију! Чувена спортска организација се сели у престоницу наше земље!

Foto: V.S.

Naime, kongres Evropske organizacije vodenih sportova (EA) odobrio je sporazum o preseljenju sedišta federacije iz švajcarskog Niona u Beograd, saopštio je danas Vaterpolo savez Srbije.


Kongres EA je održan u Tbilisiju. Sedište Evropske plivačke federacije od 2015. godine se nalazilo u Nionu.


"Ovime je glavni grad Srbije dobio veliko priznanje i to je kruna decenijskog rada manifestovanog kroz vrhunsku organizaciju velikog broja takmičenja. Veliku ulogu je imao nekada najbolji vaterpolista sveta, bivši ministar sporta i sada potpredsednik EA Vanja Udovičić. Premeštaj u srpsku prestonicu zavisiće od usvajanja zakona u Skupštini Srbije kojim bi se preseljenje učinilo pravno mogućim. Nakon toga biće održan vanredni Kongres kako bi se odobrio konačni detaljni ugovor", saopšteno je iz EA.

Vaterpolo u Beogradskoj areni - Evropsko prvenstvo 2016. godine / Foto: Nebojsa Parausic


"Proces razmatranja preseljenja u novi dom za Evropske vodene sportove trajao je do sada godinu dana i bio je pravedan i transparentan proces zasnovan na rigoroznoj metodologiji koja je procenjivala vrednost ponuda na osnovu pristupačnosti lokacije, objekata, nivoa finansijske podrške, lokalnih uslova i kvaliteta života. Pregovore između EA i potencijalnih domaćina vodila je nezavisna agencija, Glendon Hil. Želeo bih da se zahvalim službenicima i članovima biroa EA Arnu Pajeku i Eriku van Hejningenu koji su formirali radnu grupu za upravljanje složenim procesom, i potpredsedniku EA Vanji Udovičiću, koji je pomogao u olakšavanju pregovora sa srpskim vlastima", izjavio je predsednik EA Antonio Silva.


Usvojeni sporazum predlaže kancelariju od 500 kvadratnih metara bez zakupnine u centru grada i pristup vodenim objektima, kao i zagarantovane naknade za smeštaj tokom 10 godina (sa mogućnošću produženja za još pet).


"Delegati Kongresa dali su zeleno svetlo za završetak neophodnih pravnih koraka kako bismo mogli da potpišemo konačan ugovor u narednim mesecima", dodao je Silva.
 

