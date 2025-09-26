"SRBIJA IMA ŠAMPIONSKI DUH!" Aleksandar Vučić čestitao Mačkoviću i Pimenovu na srebru na Svetskom prvenstvu u veslanju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas srpskim veslačima Nikolaju Pimenovu i Martinu Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Kini.

"Naši veslači, Nikolaj Pimenov i Martin Mačković, još jednom su pokazali da snaga, disciplina i posvećenost vode do velikih rezultata. Osvojivši srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Šangaju, postali ste vicešampioni sveta i ponos cele Srbije. Bravo, momci! Hvala vam što ste na najlepši način predstavili našu zemlju i potvrdili da Srbija ima šampionski duh", napisao je Vučić na nalogu na društvenoj mreži Iks.

Reprezentativci Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju u disciplini dubl skul na svetskom prvenstvu u veslanju sa rezultatom 6.13.57, posle čega je usledila izjava koje je mnoge obradovala.



Prvo mesto osvojila je Poljska izveslavši stazu od 2000 metara za oko sekund i po brže (6.11.97), dok je treće mesto pripalo Irskoj sa rezultatom 6.15.13, što je za oko sekund i po sporije od našeg tandema.

„Posle osvajanja prvog mesta na Svetskom kupu u Lucernu, znali smo da ćemo biti jedni od favorita za medalje na ovom takmičenju. Ali isto tako znamo koliki rad i trud celog tima je uložen u ovu medalju. Svakako fenomenalan osećaj. Još smo pod utiskom ovog istorijskog uspeha za srpsko veslanje, ali je i svakako veliki korak za ono što nedostaje Srbiji - zlato sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu“, sa osmehom na licu je izjavio Martin Mačković.

Nikola Stojić trener srpskih posada, nije krio zadovoljstvo posle finala.

„Ono što su ova dvojca zlatnih momaka danas uradili je nešto što ću pamtiti ceo život. Energija, posvećenost i rad su ono što ih odlikuje. Pored čestitki Jovani, Eleni, Martinu, Nikolaju i našoj fiziotarapeutkinji Tatjani, moram da se zahvalim svim ljudima koji su sve ovo vreme uz nas, a pogotovu gospodinu Božidaru Maljkoviću i njegovom timu iz Olimpijskog komiteta Srbije koji nam pružaju svesrdnu pomoć u pravljenju ovakvih rezultata“.

Slavlje posle vicešampionske titule na Svetskom prvenstvu u veslanju / FOTO: VK Partizan





Nikola Stojić je svakako postao najbolji srpski trener u istoriji našeg sporta, kao prvi koji je imao dve ekipe u finalu ovog planetarnog takmičenja, a posle osvajanja 4. mesta na SP 2022, 5. mesta na OI u Tokiju i 7. mesta na OI u Parizu, u svoju bogatu što veslačku što trenersku karijeru upisaće i ove, najnovije, sjajne rezultate.

