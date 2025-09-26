SREBRO POSLE 10 GODINA: Martin Mačković i Nikolaj Pimenov nisu jedini oduševili na Svetskom prvenstvu u veslanju

RADOST posle 10 godina. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov su osvajanjem srebrne medalje u dubl skulu doneli prvu medalju srpskom veslanju na svetskim prvenstvima od 2015. Naš tandem je blistao na šampionatu u Šangaju i zasluženo se našao na pobedničkom postolju.

FOTO: VK Partizan

- Posle osvajanja prvog mesta na Svetskom kupu u Lucernu, znali smo da ćemo biti jedni od favorita za medalje na ovom takmičenju. Ali isto tako znamo koliki rad i trud celog tima je uložen u ovu medalju. Svakako fenomenalan osećaj. Još smo pod utiskom ovog istorijskog uspeha za srpsko veslanje, ali je i svakako veliki korak za ono što nedostaje Srbiji - zlato sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu - sa osmehom je za Partizan veslanje rekao Martin Mačković.

Mačković i Pimenov su od početka prvenstva pokazali da su u sjajnoj formi. U kvalifikacijama su u svojoj grupi osvojili prvo mesto, baš kao i u polufinalnoj trci. U finale su ušli sa četvrtim vremenom, ali borba za odličja je povukla sve, pa su za jedan dan popravili vreme za 23 sekunde - 6.13,57. Brži su bili Poljaci Miroslav Zietarski i Mateuš Biškup (6:11,97), dok su treći kroz cilj prošli Irci Filip Dojl i Finton Mekarti - 6.15,42.

- Trka je bila odlična. Dobro je što smo sa petog mesta uspeli da stignemo do drugog i osvojimo medalju. To je bolje nego da smo vodili i na kraju izgubili. Odlično su veslali tehnički i taktički, što im je omogućilo da ostvare veliki rezultat i donesu medalju posle 10 godina - istakao je trener trofejnog dubl skula Nikola Stojić

Srbi nisu krenuli silovito. Posle 500 metara bili su četvrti, a isto mesto su zadražali i na polovini stazi. U narednih 500 metara pretekli su Švajcarce i napali Irce i Poljake. U finišu su uspeli da prestignu Dojla i Mekartija, ali ne i Zietraskog i Biškupa.

Tako su Mačković i Pimenov dokazali da su sjajan tandem. Zajedno su počeli da veslaju prošle godine, na Olimpijskim igrama u Parizu nisu uspeli da se domognu A finala, ali su u B bili najbolji i završili takmičenje kao sedmi. Ove godine su zablistali na Svetskom kupu u Lucernu i sjajnu formu potvrdili i u Šangaju.

Oduševile Jovana i Elena

NA SP sjajne su bile i Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja, koje su postale prve dame koje su izborile finale na svetskim prvenstvima, a u trci za medalje bile su peta u dvojcu.

- Posle skoro 13 meseci predanog rada Martin i Nikolaj su vicešampioni sveta. Jovana i Elena su postigle istorijiski uspeh osvajanjem petog mesta. Obe posade su odlično veslale u Šangaju i zasluženo ostvarili rezultate. Nama ostaje da saberemo utiske, analiziramo šta možemo da uradimo još bolje, kako bismo i na sledećim takmičenjima bili bolji - istakao je za OKS Nikola Stojić.