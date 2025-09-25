PARTIZAN ČEKA KIKINDU: Crno-beli će sutra u trećem kolu ARKUS lige pokušati da poprave utisak iz Pančeva
ZAHUKTAVA se ARKUS liga za rukometaše. Već sutra odigraće se tri utakmice nacionalnog šampionata. Prvak Srbije, Partizan ugostiće Kikindu nameran da popravi utisak posle poraza u Pančevu u Dinamo. Crvena zvezda u Leskovcu izlazi na megdan Dubočici, do Pančevci idu u goste Šamotu.
TREĆE kolo ARKUS lige za rukometaše, petak: Šamot – Dinamo (19.00), Dubočica – Crvena zvezda (19.00), Partizan – Kikinda (18.30). Subota: Vojvodina – Jugović (18.00), Metaloplastika – Proleter (18.30), Radnički – Vranje (19.00).
TABELA: Vojvodina 4, Dinamo 4, Metaloplastika 3, Partizan 2, Šamot 2, Radnički 2, C. zvezda 2, Jugović 2, Dubočica 2, Vranje 1, Kikinda 0, Proleter 0 bodova.
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
