Ostali sportovi

PARTIZAN ČEKA KIKINDU: Crno-beli će sutra u trećem kolu ARKUS lige pokušati da poprave utisak iz Pančeva

Slobodan Krstović

25. 09. 2025. u 10:04

ZAHUKTAVA se ARKUS liga za rukometaše. Već sutra odigraće se tri utakmice nacionalnog šampionata. Prvak Srbije, Partizan ugostiće Kikindu nameran da popravi utisak posle poraza u Pančevu u Dinamo. Crvena zvezda u Leskovcu izlazi na megdan Dubočici, do Pančevci idu u goste Šamotu.

ПАРТИЗАН ЧЕКА КИКИНДУ: Црно-бели ће сутра у трећем колу АРКУС лиге покушати да поправе утисак из Панчева

Foto: Profimedia

TREĆE kolo ARKUS lige za rukometaše, petak: Šamot – Dinamo (19.00), Dubočica – Crvena zvezda (19.00), Partizan – Kikinda (18.30). Subota: Vojvodina – Jugović (18.00), Metaloplastika – Proleter (18.30), Radnički – Vranje (19.00).

TABELA: Vojvodina 4, Dinamo 4, Metaloplastika 3, Partizan 2, Šamot 2, Radnički 2, C. zvezda 2, Jugović 2, Dubočica 2, Vranje 1, Kikinda 0, Proleter 0 bodova.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SNAGA KOJA SPAJA: Na Adi Ciganliji od 26. do 28. septembra se tradicionalno održava Sajam sporta
Ostali sportovi

0 0

SNAGA KOJA SPAJA: Na Adi Ciganliji od 26. do 28. septembra se tradicionalno održava Sajam sporta

DOBRA energija, velika ljubav prema sportu i hiljade posetilaca. I ove godine se očekuje ista, najlepša slika sa beogradske Ade Ciganlije, na kojoj će od 26. do 28. septembra Sportski savez Srbije, uz podršku Ministarstva sporta, nastaviti da neguje tradiciju, pa će tako ove godine 14. put biti organizovan Sajam sporta, koji će biti održan pod originalnim sloganom: "Sajam sporta - snaga koja spaja".

25. 09. 2025. u 10:43

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta