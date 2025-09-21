ISTORIJA NFL LIGE! Aron Rodžers prestigao legendarnog Breta Favra po tačdaun dodavanjima - evo kako je nadmašio učitelja (VIDEO)
Čuveni kvoterbek Aron Rodžers ispisao je novu stranicu istorije američkog fudbala u najjačoj ligi tog sporta, NFL-u.
Rodžers, sada 41-godišnjak koji "vodi" napade Pitsburg stilersa, svojevremeno je "učio zanat" od legende, Breta Favra, u Grin Bej pekersima, upravo je svog mentora prestigao po broju tačdaun dodavanja.
Danas je na meču sa Sijetlom pronašao DK Metkalfa u endzoni rivala, što mu je bio 509. dodavanje za poentiranje u najjačoj ligi.
Tako je za jedan tačdaun prestigao Favrta, a još trojica su ispred njega, na "večnoj listi" na kojoj je od danas samostalno - četvrti.
Na trećem mestu je Pejton Mening sa 539, odnosno za trideset više od Rodžersovog učinka do ovog poena, drugi je Dru Bris sa 571, a na prvom mestu je neprikosnoveni Tom Brejdi sa 649.
Evo i istorijskog momenta na meču Pitsburga i Sijetla:
