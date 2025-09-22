JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

Sport je zadesila tragedija.

FOTO: Tanjug/AP

Hesus Ivan Merkado Kabrera (poznatiji kao "Rafagita"), 21-godišnji meksički bokser i nova zvezda "plemenite veštine" iz Nogalesa u Snori, pronađen je mrtav u jarku pored puta ka Golfu de Santa Klara, na 9. kilometru, u pustinjskom području na granici između Snore i Donje Kalifornije.

Telo je bilo umotano u čaršav i vezano trakom.

Porodica je prijavila njegov nestanak tri dana ranije, a onda je saznala šokantne vesti, koje su zapanjile celu državu.

Identifikacija je obavljena po tetovažama, a lokalni mediji ističu da je, navodno, "leš bio bez vidljivih spoljašnjih znakova nasilja".

Uzrok i način smrti još uvek nisu utvrđeni.

Merkado Kabrera je debitovao u septembru 2021. godine protiv Eduarda Laresa Morena i tokom svog uspona u boksu ostvario je pet nokauta u sedam zabeležinh pobeda. Poslednji meč imao je u aprilu ove godine protiv Enrikea Toresa Huareza, a trebalo je da se bori 27. septembra protiv Adrijana Ruiza u Hermofilu.

Bio je poznat po tome što je nastojao da postane veliki šampion poput Kanela Alvareza.

Istragu vodi Generalno tužilaštvo pravde meksičke savezne države Snora, ali još nema detalja o osumnjičenima ili napretku u slučaju.

Kako ističu lokalni mediji, ova vest je izazvala šok u meksičkom bokserskom svetu, a brojne su i reakcije na društvenim mrežama na kojima se ističe "Heusov veliki potencijal" i ovako tragičan kraj.

