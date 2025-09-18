KAKAV TERMIN! Evo kada Srbija igra osminu finala na Svetskom prvenstvu u odbojci!
Odbojkaška reprezentacija Srbije saznala je najpre s kime će igrati u osmini finala Svetskog prvenstva, a potom - i kada.
Odbojkaši Srbije meč osmine finala Svetskog prvenstva protiv Irana igraju u utorak od 14 časova, saopštili su danas organizatori takmičenja.
Srbija i Iran će odigrati poslednji meč osmine finala, pa će pre tog meča biti poznato sedam četvrtfinalista. Pobednik meča između srpskih i iranskih odbojkaša će u četvrtfinalu na boljeg iz dvomeča Tunis - Češka.
Nokaut faza Svetskog prvenstva počinje u subotu.
Parovi i satnica mečeva osmine finala:
Subota, 20. septembar: Turska - Holandija (9.30), Poljska - Kanada (14);
Nedelja, 21. septembar: Argentina - Italija (9.30), Belgija - Finska (14);
Ponedeljak, 22. septembra: Bugarska - Portugal (9.30), SAD - Slovenija (14);
Utorak, 23. septembra: Tunis - Češka (9.30), Srbija - Iran (14).
Kako su čudesni Srbi prošli dalje?
Nakon što su "orlovi" očajno počeli šampionat planete, izgubivši od ekipe koju su mnogi smatrali autsajderom, Češke, desio se veliki preokret - i to takav da je na kraju naš nacionalni tim zauzeo prvo mesto u grupi, a moćni Brazilci ispali, dok dalje prolaze i Česi.
Naime, nakon što su Srbi pobedili i Kinu i Brazil sa po 3:0, Česi su svojom maksimalnom pobedom nad Kinezima napravili trio koji ima po šest bodova (svi u grupi, sem poslednjeplasirane Kine).
I, od tog trija, Brazilci su imali najlošiji set-količnik, jer su izgubili četiri deonice u svoja tri odigrana meča, a Srbi i Česi su izgubili po tri.
Srbija je na čelnoj poziciji završila i pored poraza od Češke, jer je imala bolji poen-količnik (219:203 naspram 202:201, odnosno 1,079 naspram 1,005). Da Brazilci nisu izgubili set od Kine, i oni bi na tabeli imali 6:3 kada se o setovima radi, a poenima bi 100% i oni prošli dalje, jer čak i sa tim izgubljenim setom imaju bolji poen-količnik od Čeha - 1,074 (233:217).
A u osmini finala...
Srbija, kao prva u grupi H, igra 23. septembra u osmini finala protiv drugoplasirane ekipe grupe A, Irana, koji je takođe izgubio prvi meč (od Egipta), a dobio naredna dva rivala (osvajača grupe, Tunis sa 3:1 i Filipine sa 3:2).
U eventualnom polufinalu, Srbija bi igrala protiv najboljeg iz mečeva SAD - Slovenija, te Bugarska - Portugal.
