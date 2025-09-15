SRBI SPREMNI ZA SVETSKO PRVENSTVO! Petorica takmičara nastupaju u Zagrebu

Reprezentacija Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom u Zrenjaninu sprovodi završne pripreme pred Svetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu.

Foto Rvački savez Srbije

Našu zemlju na planetarnom šampionatu predstavljaće petorica takmičara: Georgi Tibilov (do 60kg), Sebastian Nađ (do 67kg), Ali Arsalan (do 72kg), Aleksa Ilić (do 77kg) i Aleksandar Komarov (do 87kg). Put glavnog grada Hrvatske kreću u sredu, a prve borbe očekuju ih u četvrtak.

„Momci su zaista dobro pripremljeni. Nemamo povreda, svi su zdravi tako da sa optimizmom očekujemo njihov nastup“, rekao je prvi trener našeg nacionalnog tima Vojisalv Trajković.

I ove godine Rvački savez Srbije omogućio je izvanredne uslove za trening našim reprezentativcima:

„Dve nedelje bili smo u Rusiji, tačnije u Vladikavkazu. Tu se nalazi njihova nacionalna rvačka akademija i bili smo u prilici da osim selekcije Rusije treniramo i sa nacionlnim timom Uzbekistana. Bilo je ukupno oko 100 rvača, pa je intezitet treninga bio žestok. Rusija je jedna od najjačih svetskih sila, sparing mečevi bili su vrlo kvalitetni, a uslovi za trening izvanredni. Po povratku iz Rusije, pripreme smo nastavili u Poreču.

Tamo je boravilo 12 reprezentacija što smo iskoristili na najbolji mogući način za dodatni kvalitetan sparing“, istakao je Trajković.

Po njegovim rečima, cilj naše reprezentacije na Svetskom prvenstvu je osvajanje jedne od medalja:

„Siguran sam da će svi naši takmičari dati sve od sebe, a videćemo za kakav rezultat će taj njihov maksimum biti dovaljan u obvom trenutku. Svima treba da bude jasno da će konkurencija biti žestoka i da autsajdera više nema. Više ništa ne zavisi ni od žreba, jer ako želiš medalju mora da se pobeđuju vrlo kvalitetni protivnici. Razlika u kvalitetu se smanjila i mnogo toga zavisiće od trenutne inspiracije i raspoloženja“, konstatovao je Trajković i potom dodao:

„Osvjanje jedne medalje predstavljalo bi veliki uspeh. To je naš cilj za ovu generaciju. Sa Evropskog prvenstva ove godine vratili smo se sa dva odličja. Tibilov se okitio srebrom, a Komarov bronzom. Nadamo se da ćemo se i iz Zagreba vratiti sa bar jednim trofejom“, zaključio je Trajković.

Svetsko prvenstvo u Hrvatskoj počelo je u subotu, a na strunjače su prvo izašli rvači slobodnim stilom. Srbija je imala dvojicu predstavnika. Viktor Voinović (do 70 kg) je poražen u osmini finala, dok je Azamat Tuskaev (do 57kg) eliminisan u kvalifikacijama.

