PAKLENO DO POLUFINALA: Selektor vaterpolista Uroš Stevanović ne želi euforiju pred Evropsko prvenstvo u Beogradu

AKO hoćeš zlato moraš svakog da pobediš. To je višedecenijska deviza u srpskom vaterpolu. Selektor Uroš Stevanović svestan je da niko od „delfina“ nije mogao da utiče na žreb za EP od 10.do 25.janura iduće godine u „Beogradskoj areni“,ali dobro zna da mora dobro da pripremi olimpijske pobednike za žestoke okršaje,koji ih očekuju od starta 37.šampionata Starog kontinenta.

FOTO: VSS

Srbi su u grupi C, gde će odmeriti snage sa evropskim i svetskim šampionom Španijom, Holandijom i Izraelom. Kako je promenjen sistem takmičenja, u drugoj fazi tri najbolje ekipe iz grupa A (vicešampion sveta, Mađarska, Crna Gora, Francuska, Malta) i C formiraće grupu E iz koje će dve najbolje izboriti polufinale. Važan je svaki bod,Nikolu Jakšića i drugove očekuju tri derbija u kojima moraju da nadmaše sebe i izbore polufinale. U drugom delu kostura grupe B (Hrvatska, Grčka, Gruzija i Slovenija) i D (Italija, Rumunija, Slovačka, Turska) formiraće grupe F.

Put do polufinala je težak.Imamo šest utakmica do završnice kao na Olimpijskim igrama. Idemo utakmicu po utakmicu, da ne dajemo prejake izjave. Videli ste kako smo prošli ovog leta – kaže za VSS selektor Uroš Stevanović.

Kormilar „delfina“, kao i igrači još ne može da zaboravi SP u Singapuru gde su bili četvrti. Podsetimo na EP 2024.u Zagrebu i Dubrovniku bili su šesti.

Imali smo zajedno svi velika očekivanja u Singapuru. Beograd će još više doprineti pritisku i očekivanjima. Mi smo već počeli pripreme za EP.Hoćemo da se spremimo kao za Pariz i da za najvažnije utakmice budemo spremni, pogotovo za drugu grupu. Zna se da sedam, osam reprezentacija. Treba videti ko će doći, u kojem sastavu, hoće li svi biti zdravi – ističe Stevanović.

Pripreme za 37.šampionat Starog kontinenta počeće 5. decembra.

Najveća želja je da svi budemo zdravi. Onda ćemo se naporno pripremati i verujem dati maksimum u Beogradu – kaže Stevanović.

Treći put domaćini

Podsetimo, Beograd će treći put za 20 godina organizovati evropskom prvenstvo. „Delfini“ su osvojili zlato i na „Tašmajdanu“ 2006.i u „Beogradskoj areni“ 2016. Inače, Srbija je poslednji put osvojila medalju, zlatnu,na EP 2018. U Barseloni.

Prodaja ulaznica počinje 2.oktobra, na 100 dana od početka 37. EP.

Martin: Intezivno od početka

DA će šampionat biti paklen ubeđen je i selektor Španije David Martin.

Novi format ne dozvoljava timovi, kao pre, da se u grupnoj fazi pripremaju za četvrtfinale. Zato ekipe moraju da budu spremne za dve nedelje intezivnog takmičenja. Srbija je olimpijski pobednik, odličan tim, opasan kada igra pred svojom publikom. U drugoj fazi očekuju nas Mađarska i Crna Gora, ali ako hoćeš zlato moraš da pobediš najbolje ekipe na svetu. A mi ćemo doći da osvojimo titulu – kaže Martin za portal „Total vaterpolo“.