VATERPOLO SPEKTAKL U BEOGRADU: Žreb za Evropsko prvenstvo za vaterpoliste u prestonici Srbije - ovog vikenda
Žreb za Evropsko prvenstvo za vaterpoliste 2026. biće održan u subotu, 13. septembra od 19 časova u Belom dvoru u Beogradu, saopštili su organizatori.
EP će biti održano od 10. do 25. januara 2026. godine u Beogradskoj areni.
"Na ceremoniji žreba će se obratiti Antonio Hoze Silva, predsednik Evropske federacije vodenih sportova i Viktor Jelenić, predsednik Vaterpolo saveza Srbije. Među zvanicama očekuju se i brojni visoki predstavnici evropskog i svetskog vaterpola, delegacije nacionalnih federacija zemalja učesnica, kao i vaterpolo legende koje su obeležile istoriju ovog sporta", navodi se u saopštenju.
Za titulu prvaka Evrope na 37. kontinentalnom prvenstvu boriće se 16 reprezentacija i to Srbija, Španija, Hrvatska, Holandija, Slovačka, Gruzija, Italija, Mađarska, Grčka, Crna Gora, Rumunija, Francuska, Slovenija, Turska, Malta i Izrael.
Titulu evropskog šampiona brani Španija, koja je 2024. godine u finalu EP u Zagrebu pobedila Hrvatsku rezultatom 11:10.
"Žreb će biti emitovan uživo na kanalima Arena Premium 5 i RTS 1, dok će gledaoci širom sveta moći da ga prate putem live stream-a. Organizacijom Evropskog šampionata u Beogradu biće obeležene i dve velike godišnjice - 20 godina od Evropskog prvenstva 2006. i 10 godina od nezaboravnog prvenstva 2016, kada su naši 'delfini' osvojili zlato pred domaćom publikom", naveli su organizatori EP.
