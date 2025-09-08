SRPKINJA NAJBOLJA NA SVETU! Aleksandra Krstić ostvarila najveći uspeh u karijeri

Srpska kik-bokserka Aleksandra Krstić osvojila je titulu profesionalne prvakinje sveta u WAKO Pro verziji.

Foto: Privatna rhiva

Ona je na reviji koja je održana u novosadakom SPENS-u u kategoriji do 65 kilograma u borbi za šampionski pojas pobedila Italijanku Rebeku Vajani sa 3:0

Naša reprezentativka posebno je bila dominantna u trećoj rundi kada je njena protivnica dva puta bila u nokdaunu.



"Bio je ovo izuzetno težak meč, fizički vrlo zahtevan pošto je trajao pet rundi po tri minuta. Italijanka Vajani je dosta nezgodan borac od starta je namernula jak tempo i imala sam malo problema da se navinkem na njen stila ali treća runda je bila presudna", zasovoljno je konstatovala Aleksandra Krstić i potom dodala:"Mnogo sam srećna što sam osvojila ovu titulu, jedinu koja mi je nedostajala, tako da sam sam sad objedinila sve trofeje koji se mogu osvojiti".Ono što joj predstoji je učešće sa reprezentacijom Srbije na Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju."Šampionat sveta je u novembru. Već sam četiri puta osvajala zlatnu medalju, pa ću i na ovom šampionatu imati najveće moguće ambicije. Što se profi ringa tiče, u decembru planiram jedan ili dva meča čime bih okončala ovu godinu" zaključila je Aleksandra Krstić.