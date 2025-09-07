NAKON VIŠE OD DVE DECENIJE ČEKANJA! Odbojkašice Italije pobedile Tursku i osvojile zlato na Svetskom prvenstvu
Ženska odbojkaška reprezentacija Italije osvojila je danas zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Bangkoku pobedila selekciju Turske rezultatom 3:2 (25:22, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).
Najefikasnija u reprezentaciji Italije bila je Paola Egonu sa 22 poena. Mirjam Sila je postigla 19 poena, dok je Ekatarina Antropova upisala 14.
U selekciji Turske istakla se Melisa Vargas sa 33 poena. Eda Erdem je zabeležila 19 poena, a Ebrart Karakurt 12.
Italija je tako drugi put postala šampion sveta, dok je Turska došla do prve medalje na svetskim prvenstvima.
Odbojkašice Brazila su ranije danas osvojile bronzu na SP, pošto su pobedile Japan rezultatom 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).
