Ostali sportovi

DUNAVSKE ČAROLIJE PLANINARA IZ ZRENJANINA: Vojvođanska treking liga, preko 300 takmičara...

Б. Грујић

02. 09. 2025. u 15:00

Zrenjaninski planinari, njih ukupno četrnaest, zajedno sa juniorima, uspešno su savladali sve prepreke na obroncima Fruške gore, u Čortanovcima, gde je održano redovno kolo Vojvođanske treking lige, u kojem je učestvovalo preko trista takmičara.

ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ ПЛАНИНАРА ИЗ ЗРЕЊАНИНА: Војвођанска трекинг лига, преко 300 такмичара...

Klub planinara Zrenjanin

 
     - Nastupili smo, nakon letnje pauze sa petoro novih takmičara, na velikoj, srednjoj i maloj stazi, od 30,1 24,4 i 14,9 kilometara i pokazali zavidno umeće - ističe Mile Košutić, kapiten zrenjaninskog  treking tima, uz napomenu da sledeće iskušenje planinare očekuje već 13. septembra u Bukovcu.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 21

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum