BEZ TIJANE NE IDE! Srbija izgubila od Japana i saznala rivala u osmini finala Svetskog prvenstva

Odbojkaška reprezentacija Srbije doživela je prvi poraz na Svetskom prvenstvu.

Foto: Profimedia

U derbiju poslednjeg kola grupne faze, izabranice Zorana Terzića, bez Tijane Bošković poražene su od selekcije Japana rezultatom 3:1, po setovima 25:23, 30:28, 23:25, 25:18.

Ovim rezultatom Japan je završio grupnu fazu na prvom mestu, dok je Srbija druga u grupi.

Obe reprezentacije nastavljaju takmičenje u osmini finala. Naše devojke će u petak igrati protiv Holandije, dok će Japanke na megdan Tajlandu.

Meč je počeo veoma intenzivno i dinamično, sa velikom podrškom publike, koja je u većem broju bila na strani Japana. Srbija je ušla ozbiljno u meč, ali je Japan već u ranoj fazi nametnuo svoj ritam.

Prvi set bio je ujednačen, ali su Japanke od samog starta bile preciznije u napadu, koristile brzu tranziciju i postavile visoke zahteve u odbrani. Srbija je uspela da se vrati sa šest poena zaostatka i izjednači na 22:22, ali u završnici nije imala rešenje za rasterećenu igru Japana, koji je osvojio set sa 25:23.

U drugom setu usledio je pravi triler. Igralo se poen za poen, obe ekipe su pokazale vrhunski nivo, sa dugim razmenama i fantastičnim blokovima. Srbija je imala nekoliko set lopti, ali je Japan ponovo bio stabilniji u završnici.

Treći set doneo je najbolju igru Srbije na meču. Ekipa je bila agresivnija, sigurnija u prijemu, a u napadu su konačno profunkcionisali napadi preko blokova Japana. Srbija je od starta imala vođstvo, a iako je Japan prišao na 22:22, srpske odbojkašice su odbranile nalet rivalki i set privele kraju.

Umesto da se zamah pretvori u kompletan preokret, četvrti set doneo je novu dominaciju Japana. Dobar servis i organizovana odbrana omogućili su Japankama da već na polovini seta steknu razliku od četiri poena. Srbija je pokušavala, ali nije pronašla ritam iz prethodnog perioda. Japan je mirno priveo set kraju odnosno ceo meč.