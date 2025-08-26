"ORLOVI" LETE U KRAKOV: Odbojkaši od petka igraju na 22 ."Memorijalu Hubner" u poljskom Krakovu
ODBOJKAŠI sutra putuju u Krakov, gde će od petka do nedelje učestvovati na 22. "Memorijalu Vagner". "Orlovi" će se odmeriti snage sa Poljskom Nikole Grbića, Argentinom i Brazilom.
Selektor George Krecu na turnir vodi 16 igrača: Nikolu Jovovića, Vuka Todorovića (tehničara), Dražena Luburića, Dušana Nikolića, Božidara Vučićevića (korektori), Vukašina Ristića, Stefana Negića (libera), Aleksandra Nedeljkovića, Petra Krsmanovića, Nemanju Mašulovića, Aleksandra Srefanovića (blokeri), Mirana Kujundžića, Pavla Perića, Veljka Mašulovića, Nikolu Brborića i Vuka Kulpinca (primači).
ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona
ZVEZDA će večeras na Kipru u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona juriti gol zaostatka protiv Pafosa. Meč se igra na "Alfamega stadionu" u Limasolu i počinje od 21.00.
KIPRANI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta je Zvezda uradila za revanš sa Pafosom!
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra danas, navijači crveno-belih sa optimizmom čekaju drugi megdan. A pred taj susret - pojedini kiparski mediji su zapanjeni.
