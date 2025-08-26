Ostali sportovi

"ORLOVI" LETE U KRAKOV: Odbojkaši od petka igraju na 22 ."Memorijalu Hubner" u poljskom Krakovu

Slobodan Krstović

26. 08. 2025. u 18:08

ODBOJKAŠI sutra putuju u Krakov, gde će od petka do nedelje učestvovati na 22. "Memorijalu Vagner". "Orlovi" će se odmeriti snage sa Poljskom Nikole Grbića, Argentinom i Brazilom.

ОРЛОВИ ЛЕТЕ У КРАКОВ: Одбојкаши од петка играју на 22 .Меморијалу Хубнер у пољском Кракову

Foto: Profimedia

Selektor George Krecu na turnir vodi 16 igrača: Nikolu Jovovića, Vuka Todorovića (tehničara), Dražena Luburića, Dušana Nikolića, Božidara Vučićevića (korektori), Vukašina Ristića, Stefana Negića (libera), Aleksandra Nedeljkovića, Petra Krsmanovića, Nemanju Mašulovića, Aleksandra Srefanovića (blokeri), Mirana Kujundžića, Pavla Perića, Veljka Mašulovića, Nikolu Brborića i Vuka Kulpinca (primači).

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINJICI ZA BEBE

BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINjICI ZA BEBE