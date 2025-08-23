Ostali sportovi

MILICA ŠESTA NA SVETU: Naša najbolja kajakašica osvojila šesto mesto u finalu trke K1 500 m na SP u sprintu u Milanu

Slobodan Krstović

23. 08. 2025. u 16:00

NIŠTA od medalje. Naša najbolja kajakašica Milica Novaković bila je šesta u "A" finalu K1 500 metara na SP u sprintu u Milanu - 1.51,56. Zlatu se radovala Poljakinja Ana Pulovska (1.49,30), srebru Australijanka Natalija Drobot (1.49,73), a bronzi Mađarica Soka Čikoš - 1.49,84. Brže od Srpkinje bile su i Novozelanđanka Ejmi Fišer (1.50,29) i Kineskinja Man Vang - 1.50,98.

МИЛИЦА ШЕСТА НА СВЕТУ: Наша најбоља кајакашица освојила шесто место у финалу трке К1 500 м на СП у спринту у Милану

FOTO: EPA

Milica je pre finalne trke veslala u polufinalu na K1 200 m i kako je u svojoj grupi bila četvrta sutra (9.40) će se takmičiti u B finalu.

Bojan Zdelar je u B finalu na K1 100 m bio sedmi, ukupno 16. Sutra će se u B finalima okušati i Branko Lagumdžić na K1 500 m (9.05) i Veljko Vještica/Marko Dragosavljević na K2 500 m (9.25)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu