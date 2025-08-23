MILICA ŠESTA NA SVETU: Naša najbolja kajakašica osvojila šesto mesto u finalu trke K1 500 m na SP u sprintu u Milanu
NIŠTA od medalje. Naša najbolja kajakašica Milica Novaković bila je šesta u "A" finalu K1 500 metara na SP u sprintu u Milanu - 1.51,56. Zlatu se radovala Poljakinja Ana Pulovska (1.49,30), srebru Australijanka Natalija Drobot (1.49,73), a bronzi Mađarica Soka Čikoš - 1.49,84. Brže od Srpkinje bile su i Novozelanđanka Ejmi Fišer (1.50,29) i Kineskinja Man Vang - 1.50,98.
Milica je pre finalne trke veslala u polufinalu na K1 200 m i kako je u svojoj grupi bila četvrta sutra (9.40) će se takmičiti u B finalu.
Bojan Zdelar je u B finalu na K1 100 m bio sedmi, ukupno 16. Sutra će se u B finalima okušati i Branko Lagumdžić na K1 500 m (9.05) i Veljko Vještica/Marko Dragosavljević na K2 500 m (9.25)
23. 08. 2025. u 07:20
21. 08. 2025. u 12:40
22. 08. 2025. u 13:24
