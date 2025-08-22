OZBILJNO SA UKRAJINOM: Naše odbojkašice jedva čekaju da sutra startuju na Svetskom prvenstvu u Tajlandu
NIKOG ne potcenjuju. Odbojkašice na velikim takmičenjima nikad rivalke ne dele na jake i slabe. Svetske prvakinje uvek u svaki duel ulaze maksimalno odgovorno i taj pristup neće promeniti ni sutra (15.30) u Bangkoku, kada u prvom kolu grupe H protiv Ukrajine startuju na šampionatu planete u Tajlandu.
Tijana Bošković i drugarice ne opterećuje ni činjenica da su favoritkinje protiv novog člana Lige nacija. Više će misliti na svoju polovinu terena i trudiće se da protivniku pokažu ko je ko u svetskoj odbojci.
Naše dame su i pre dve godine baš protiv Ukrajinki startovale na EP u Belgiji, Italiji, Nemačkoj i Estoniji. Tada su lako, za 71 minut došle do 3:0. Danas je nova priča, naše se ozbiljno pripremaju za duel sa selekcijom, koja je ovog leta osvojila Zlatnu ligu CEV. Prva zvezda ukrajinske reprezentacije je Darija Šarhorodska, dok je selektor Poljak Jakub Glušak.Valja reći da je Ukrajina poslednji put na svetskim prvenstvima igrala 1994.u Brazilu, tako da će ovo biti prvi duel dve reprezentacije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- U Bangkok smo došli 20. avgusta, odmah smo trenirali i sve je jako dobro izgledalo što se tiče pristupa, motiv. Najvažnije je da su sve devojke zdrava - priča za Odbojkaški savez Srbije jedan od pomoćnika Zorana Terzića Stevan Ljubičić.
Iskusni stručnjak, strateg turskog Zerena, i te kako respektuje selekciju Ukrajine:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Ove godine su osvojile Zlatnu ligu, izborile Ligu nacija, dugo su zajedno i sa novim selektorom izgledaju jako dobro. Do detalja ćemo ih izanalizirati i dobro pripremiti devojke za duel sa njima. Ono što raduje je da su smo svi, i stručni štab, i igračice veoma motivisani i svi željno iščekujemo početak šampionata.
Osvajanje turnira u Šenženu ulilo je dodatnu dozu samopuzdanja svetskim prvakinjama:
- Taj turnir je bio veoma sličan Ligi nacija, i iz meča u meč igrali smo sve bolje. Najviše smo pokazali protiv Holandije i može se reći da nam je to bio najbolji meč u ovoj sezoni. Na osnovu viđenog u Šenženu mislim da smo spremni, veoma motivisani i željni dokazivanja, tako da devojke jedva čekaju da istrče na teren.
Šampionat u Tajlandu posebno će da pamti najmlađa u našem taboru blokerka Maša Kirov, koja će debitovati na velikim takmičenjima.
- Smatram da smo timski spremne za sve što nas čeka na šampionatu. U Kini smo izgradili pobednički mentalitet i krasi nas jako pozitivna energija, tako da s nestrpljenjem iščekujemo duel sa Ukrajinom. Verujem da ćemo od starta krenuti onako kako očekujemo. Inače, presrećna sam što sam u reprezentaciji, svakog dana učim na terenu i van njega. Konkurencija među nama je zdrava, podržavamo se - kaže Kirov.
Uslovi su fenomalni
STEVAN Ljubičić, koji kao član stručnog štaba debituje na svetskim prvenstvima, ističe da su zadovoljni uslovima u Bangkoku.
- Imali smo priliku da treniramo u dvorani u kojoj će se igrati utakmicu. Uslovi su fenomenalni, ne samo u areni, nego i u hotelu. S obzirom kakvo je vreme kada se izađe iz hotela, imamo sve što nam je potrebno kako bismo dali sve od sebe i pružili maksimum na prvenstvu - kaže Ljubičić.
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)