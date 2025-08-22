OZBILJNO SA UKRAJINOM: Naše odbojkašice jedva čekaju da sutra startuju na Svetskom prvenstvu u Tajlandu

NIKOG ne potcenjuju. Odbojkašice na velikim takmičenjima nikad rivalke ne dele na jake i slabe. Svetske prvakinje uvek u svaki duel ulaze maksimalno odgovorno i taj pristup neće promeniti ni sutra (15.30) u Bangkoku, kada u prvom kolu grupe H protiv Ukrajine startuju na šampionatu planete u Tajlandu.

FOTO: FIVB

Tijana Bošković i drugarice ne opterećuje ni činjenica da su favoritkinje protiv novog člana Lige nacija. Više će misliti na svoju polovinu terena i trudiće se da protivniku pokažu ko je ko u svetskoj odbojci.

Naše dame su i pre dve godine baš protiv Ukrajinki startovale na EP u Belgiji, Italiji, Nemačkoj i Estoniji. Tada su lako, za 71 minut došle do 3:0. Danas je nova priča, naše se ozbiljno pripremaju za duel sa selekcijom, koja je ovog leta osvojila Zlatnu ligu CEV. Prva zvezda ukrajinske reprezentacije je Darija Šarhorodska, dok je selektor Poljak Jakub Glušak.Valja reći da je Ukrajina poslednji put na svetskim prvenstvima igrala 1994.u Brazilu, tako da će ovo biti prvi duel dve reprezentacije.

- U Bangkok smo došli 20. avgusta, odmah smo trenirali i sve je jako dobro izgledalo što se tiče pristupa, motiv. Najvažnije je da su sve devojke zdrava - priča za Odbojkaški savez Srbije jedan od pomoćnika Zorana Terzića Stevan Ljubičić.

Iskusni stručnjak, strateg turskog Zerena, i te kako respektuje selekciju Ukrajine:

- Ove godine su osvojile Zlatnu ligu, izborile Ligu nacija, dugo su zajedno i sa novim selektorom izgledaju jako dobro. Do detalja ćemo ih izanalizirati i dobro pripremiti devojke za duel sa njima. Ono što raduje je da su smo svi, i stručni štab, i igračice veoma motivisani i svi željno iščekujemo početak šampionata.

Osvajanje turnira u Šenženu ulilo je dodatnu dozu samopuzdanja svetskim prvakinjama:

- Taj turnir je bio veoma sličan Ligi nacija, i iz meča u meč igrali smo sve bolje. Najviše smo pokazali protiv Holandije i može se reći da nam je to bio najbolji meč u ovoj sezoni. Na osnovu viđenog u Šenženu mislim da smo spremni, veoma motivisani i željni dokazivanja, tako da devojke jedva čekaju da istrče na teren.

Šampionat u Tajlandu posebno će da pamti najmlađa u našem taboru blokerka Maša Kirov, koja će debitovati na velikim takmičenjima.

- Smatram da smo timski spremne za sve što nas čeka na šampionatu. U Kini smo izgradili pobednički mentalitet i krasi nas jako pozitivna energija, tako da s nestrpljenjem iščekujemo duel sa Ukrajinom. Verujem da ćemo od starta krenuti onako kako očekujemo. Inače, presrećna sam što sam u reprezentaciji, svakog dana učim na terenu i van njega. Konkurencija među nama je zdrava, podržavamo se - kaže Kirov.

Uslovi su fenomalni

STEVAN Ljubičić, koji kao član stručnog štaba debituje na svetskim prvenstvima, ističe da su zadovoljni uslovima u Bangkoku.

- Imali smo priliku da treniramo u dvorani u kojoj će se igrati utakmicu. Uslovi su fenomenalni, ne samo u areni, nego i u hotelu. S obzirom kakvo je vreme kada se izađe iz hotela, imamo sve što nam je potrebno kako bismo dali sve od sebe i pružili maksimum na prvenstvu - kaže Ljubičić.