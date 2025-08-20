TRNAVAC SPUSTIO RAMPU: Golman rukometaša Partizana meč sa hrvatskim Nekseom na turniru u Ohridu završio sa 22 obrane

MAGIČNI Andrej Trnavac vodio je rukometaše Partizana do pobede u prvom kolu memorijalnog turnira "Krste Andonovski" u Ohridu protiv hrvatskog Neksea - 26:24 (12:11). Crno-beli večeras (21.00) igraju sa domaćinom Ohridom, koji od ove sezone sa klupe predvodi nekadašnji selektor Srbije Boris Rojević.

Trnavac je briljirao na golu crno-belih. Sjajni čuvar mreže obeležio je meč, u kojem je dominirao sa čak 22 odbrane. Već od prvog minuta Trnavac je najavio sjajnu partiju i u prvom poluvremnu je imao 11 odbrana. I pored toga, šampion Srbije je imao minimalnu prednost - 12:11.

U nastavku je Partizan na krilima Trnavca odlepio na 14:11. Igrači Neksea uspeli su u 42. minutu da izjednače na 15:15, da bi Beograđani serihom 4:0 stekli nedostižnih 19:15. Ipak, hrvatski klub je pripretio u finišu meča, primakao se na 25:24, da bi Rus Sergej Ivanov svojim osmim golom stavio tačku na meč.

- Tako se poklopilo. Cela ekipa je zaslužna za pobedu. Utakmica je bila dobra, imalo je šta da se vidi. Pripremamo se za ono što je najbitnije, a to su dueli sa češkom Karvinom u kvalifikacijama za Ligu Evrope - rekao je za sajt "balkan-handball.com".