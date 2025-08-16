Ostali sportovi

SRBIJI PRIJA KINA: Odbojkašice slavile protiv Bugarki

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 08. 2025. u 14:30

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Bugarske rezultatom 3:1, po setovima 25:23, 22:25, 25:18 i 25:12 u utakmici prvog kola na turniru u kineskom Šenženu.

FOTO: FIVB

Odbojkašice Srbije će sutra od 13.45 časova igrati u drugom kolu protiv Kanade. Rival selekciji Srbije u trećem kolu u ponedeljak od 13.45 sati biće Holandija.

Turnir u Šenženu biće poslednja priprema odbojkašicama Srbije za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 22. avgusta do 7. septembra u Tajlandu.

Srbija će na SP igrati u grupi H sa selekcijama Japana, Ukrajine i Kameruna.

