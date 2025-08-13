Ostali sportovi

KTM čvrsto drži pravac: Orange Blood zajednica sve jača

13. 08. 2025. u 10:00

KTM nastavlja svoj put snažnog brenda na svetskoj i domaćoj sceni, učvršćujući poziciju na globalnom i domaćem tržištu, uz rezultate koji su sve bolji.

КТМ чврсто држи правац: Оранге Блоод заједница све јача

FOTO: PROMO

Jedan od najočiglednijih dokaza da se ide uzlaznom putanjom je snažno širenje i aktiviranje zajednice Orange Blood, globalne zajednice vozača, fanova i prijatelja KTM-a.

Ova zajednica prevazilazi okvir obične marketinške inicijative, i predstavlja zapravo životni stil koji povezuje ljude širom sveta na osnovu zajedničkih vrednosti i strasti prema motociklima, želje za avanturom i posvećenosti filozofiji “Ready to Race”.

Orange Blood okuplja hiljade članova koji putem događaja, vožnji, digitalnih platformi i direktne komunikacije sa brendom grade poseban identitet. Njihova energija i odanost KTM-u pretvaraju ih iz običnih kupaca u prave ambasadore, a povezanost unutar zajednice prelazi granice država i jezika. KTM im daje prostor da učestvuju, da dele iskustva, da utiču na buduće pravce razvoja brenda, ali i da zajednički slave ono što vole: vožnju.

FOTO: PROMO

Upravo taj duh uskoro će oživeti na jednoj od najpoznatijih svetskih staza – Misano World Circuit, gde će 12. septembra 2025. godine, u okviru MotoGP vikenda, biti održana spektakularna KTM Orange Parade. To je trenutak kada će stotine KTM vozača, zajedno sa zvezdama poput Pedra Acoste, Brada Bindera, Mavericka Viñalesa i Enee Bastianinija, stati na start, upaliti motore i u savršenoj sinhronizaciji odvoziti dva kruga legendarne staze, pretvarajući je u narandžastu reku koja protiče Misano asfaltom. Nakon završetka parade, svi učesnici biće deo ekskluzivne Red Bull žurke u Riminiju, uz fan pakete, poklone, vaučere za kupovinu kod lokalnih KTM dilera, besplatan parking i piće. Događaj spaja uzbuđenje MotoGP vikenda, snagu zajedništva i prepoznatljivi KTM duh, ostavljajući učesnicima uspomene koje će trajati godinama.

Za ljubitelje KTM-a u Srbiji, dobre vesti stižu od Delta Auto Grupe, zvaničnog zastupnika brenda, koja svim zainteresovanima omogućava da i na domaćim drumovima dožive deo te energije kroz test vožnje izvanrednih modela kao što su KTM 990 Duke, KTM 1290 SA R i KTM 390 Adventure. Bilo da ste deo globalne Orange Blood porodice ili tek ulazite u KTM svet, prilika da osetite spoj snage, tehnologije i adrenalina sada je na dohvat ruke. Ovde možete zakazati test vožnju

