EVROPSKA ODLIČJA PODSTREK ZA SVETSKU MEDALJU: Milica Novaković, naša najbolja kajakašica, priprema se za planetarnu smotru

USPEŠAN, bronzanim odličjima overen nastup na kontinentalnoj sceni, pokušaće da ponovi i preslika na onoj najvećoj, planetarnoj. Milica Novaković (37), najbolja kajakašica Srbije, koja je na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Račicama u Češkoj osvojila dve bronzane medalje, i tako ponovo potvrdila da je u eliti Starog kontinenta, hvata zalet za naredni izazov, Svetski šampionat u Italiji.

Privatna arhiva





- Po povratku iz Češke, sa Evropskog prvenstva, nastavili smo sa treninzima u Novom Sadu, koji su zapravo bili uvodna, sedmodnevna epizoda priprema za Svetsko prvenstvo- kaže Novakovićeva za „Novosti“.- Sada smo na Savi koja je dobra za pripreme i imamo sve uslove. Treninzi su sada obilniji i složeniji i veći deo pripremnog rada ćemo provesti u Slavonskom Brodu. Plan je da, kada namerimo da pređemo na mirnije vode, pripreme nastavimo u Mađarskoj u Segedinu, ako bude moguće, ili u Sloveniji, na Bohinjskom jezeru. Mnogo mi znači da smo porodično, svo troje u tome i da se zajedno pripremamo.

Milica Novaković, ponikla je u KKK Liman, a sada brani boje komšijskog KKK Vojvodina, već treći put zaredom vratila se ovenčana odličjima sa takmičenja Starog kontinenta. To je najpre učinila 2023. godine, fenomenalnim povratkom posle porođaja, kada je prvi put u karijeri osvojila dve medalje u jednosedu na velikim takmičenjima, na Evropskim igrama u Poljskoj u Krakovu (srebro u K1 200 m i bronzu u K1 500 m). Niz je nastavila prošle godine na Evropskoj smotri u Segedinu, gde je odbranila bronzu u olimpijskoj disciplini, a ove godine je u Račicama ponovila uspeh: osvojila je dva bronzana odličja, u K1 200 i K1 500.

Privatna arhiva Antun i Milica Novaković

– Trke u Račicama su bile veoma uzbudljive i interesantne. Zadovoljna sam, pre svega, što sam se u obe discipline popela na pobedničko postolje. Na kraćoj deonici od 200 metara, imala sam grešku sa startnim blokom, i to me je koštalo malo boljeg plasmana. Ali, s obzirom na to da se greške u najkraćoj disciplini ne praštaju, jer je trka izuzetno brza i relativno kratka, kad podvučem crtu, mogla sam da ostanem i bez medalje. Tako da sam srećna kako je sve to prošlo do kraja.

U trci na 500 metara, kako sama ističe, bila je bolja, jer je izvukla maksimum forme.

– Za tu disciplinu se pripremam i ona je mi je glavna. Od početka smo sve startovale veoma jako, a ja sam veslala svoju trku, bila konstantna i držala tempo. Mislim da sam izvukla iz sebe sve što sam mogla fizički, pa i mentalno i emocionalno. Izvukla sam maksimum iz svog trenutnog stanja. Od početka ove sezone kuburim sa tetivama na rukama, koje mi prave problem i ograničavaju me. To smo sanirali koliko je bilo moguće da budem na takmičarskom nivou. Zbog svega toga sam prezadovoljna postignutim.

Privatna arhiva Pobediničko postolje : Milica Novaković, prva s desna

Mnogo bitna je činjenica da Novakovićeva nastavlja dobar niz trka, takmičenja i osvajanja medalja na međunarodnoj sceni.

- Kada se uzme medalja u poslovično jakoj konkurenciji, jdnostavno moramo biti zadovoljni i srećni. Ovo je odličan pokazatelj da sam na dobrom putu i ogledalo našeg truda i rada. Dakle, u formi sam i znam na kojim stvarima bi trebalo još da radim, da sve to malo unapredim. Račice mi mnogo znače jer su bile veoma bitna stanica do Svetskog prvenstva u Milanu.

Najbolja naša kajakašica ima još mnogo da pokaže i uradi u karijeri koja je protkana uspesima. Za ostanak u vrhu evropskog i svetskog kajaka zna i recept.

– Smatram i verujem da su za to ključni upornost, vera i ljubav prema sportu koju imam i gajim. Sport je deo ogroman deo mene i vrlo sam zahvalna što sa ove tačke, gde se nalazim, mogu da budem konkurentna i da osvajam medalje na najvećim šampionatima. Tako da je najvažnije da nastavljamo sa radom i pripremama za Svetsko prvenstvo u Milanu gde ću se takmičiti u dve discipline jednoseda, kao i na prethodnom Evropskom prvenstvu, pa smo zbog toga mnogo fleksibilniji.

Vrhunskim rezultatima, već više od decenije, Novakovićeva i dalje drži ženski srpski kajak visoko kotiran na međunarodnoj mapi. S tim u vezi, naša sportska vedeta potvrđuje da više ne oseća pritisak i očekivanja da osvaja odličja na velikoj sceni.

– Mislim da sam se pritiska te vrste uspešno oslobodila. Na moju sreću. Otkako sam rodila Andriju, ta vrsta pritiska više ne postoji. Prvenstveno zbog toga što mi je on prioritet i najbitniji. Dakle, prvo Andrija a zatim i sve drugo. Takođe, svesna sam da je to što sam stasala u sportistkinju koja se takmiči na vrhunskom nivou bilo prilično izolovano i osamljeno na tom putu. Takođe, da zasluge pripadaju mojim roditeljima zbog podrške, kao i entuzijazma i stare škole mog trenera. To mi je između ostalog i bio jedan od motiva, kada dođu neki lošiji dani, da oni budu ponosni na mene, ali bez pritiska – zaključila je Novakovićeva.

Privatna arhiva Medalja: Milica Novaković

POVRATAK NA MESTO USPEHA

U veoma bogatoj trofejnoj karijeri, Milica Novaković ima dve planetarne medalje, sa Svetskih prvenstava, 2015. godine u Milanu, gde je osvojila srebro i 2017. godine, u Račicama, kada je osvojila bronzu. Vicešampionka sveta u dvosedu na 500 metara postala je sa Dalmom Ružičić Benedek, upravo u Milanu gde će se u avgustu, deceniju kasnije, ponovo takmičiti na SP.

– Volela bih da se to ponovi... to mi je san i za to radim svakodnevno. Da bih to i ostvarila, potrebno je osim rada i fizičke spremnosti, mirna i hladna glava koja veruje u sebe i na to još malo sportske sreće, koja je uvek poželjna– kaže Novakovićeva.

MEDALjA ZA MEDALjOM

Naša najbolja kajakašica, koja je čak tri puta ostvarila plasman na Olimpijske igre, Rio de Žaneiro 2016., Tokio 2021. i Pariz 2024. godine, ima zavidan učinak na međunarodnoj sceni u prethodnih desetak godina. Ona je vlasnica svetskog srebra (2015) i bronze (2017),zatim evropskog zlata u Moskvi (2016) i pet bronzanih medalja u Račicama i Segedinu, kao i zlata na Evropskim igrama u Bakuu 2015, srebra i bronze u Krakovu 2023. Na Mediteranskim igrama osvojila je zlatnu, 2018 u Taragoni, i bronzu 2013 u Mersinu, a na Univerzijadi u Kazanju, bronzanu medalju.