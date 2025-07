FILIPOVIĆ: ''Neće nas poremetiti poraz od Italije, favoriti smo protiv Rumunije''

Reprezentativac Srbije u vaterpolu Radoslav Filipović izjavio je danas da "delfine" neće poremetiti poraz od Italije i dodao da je njegova ekipa favorit protiv Rumunije u trećem kolu Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP

Vaterpolisti Srbije igraće sutra od 10 časova protiv Rumunije u trećem kolu grupe A na SP.

- Nas neće poremetiti poraz. Nikada nije lako kada se izgubi, ali ovde to može da bude i pozitivno. Imaćemo utakmicu više, ostaćemo u ritmu, može to da bude na našoj strani. Znamo Rumune, igrali smo više puta i sve zavisi od nas. Favoriti smo i to treba da pokažemo u bazenu - rekao je Filipović, a prenosi sajt Vaterpolo saveza Srbije.

Vaterpolista Srbije Lazar Dobožanov naveo je da reprezentacija Rumunije igra čvrsto i agresivno.

- Slobodno može da se kaže da Rumuni podižu nivo igre. Naš zadatak je da od samog početka nametnemo svoj ritam, da im ne dozvolimo neki veći prostor za kvalitete koje imaju. Đorđesku je apsolutni lider tima i oko njega se sve vrti. Moramo da obratimo pažnju posebno na njega. Ponoviću, ako uđemo u meč kako treba,siguran sam da će tako da bude, neće biti problema - izjavio je Dobožanov.

Italija je prva u grupi A sa pet bodova, Srbija ima četiri, Rumunija tri, a Južna Afrika je bez bodova.

