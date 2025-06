"NAPRAVIO SAM BUDALU OD SEBE"! Lando Noris posle incidenta sa timskim kolegom na Velikoj nagradi Kanade

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je napravio budalu od sebe kada se sudario sa timskim kolegom Oskarom Pjastrijem tokom trke Formule 1 za Veliku nagradu Kanade.

Foto: Profimedia

Noris nije sinoć završio trku u Montrealu, nakon što je udario u Pjastrija u završnici. On je oštetio bolid, a Pjastri je nastvio trku i zauzeo četvrto mesto. Noris sada ima 22 boda zaostatka za Pjastrijem na drugom mestu u šampionatu.

"Nisam očekivao da ću preteći Oskara sa spoljne strane u krivini jedan. Jednostavno, nije trebalo da idem na to. Mislio sam da je počeo malo da skreće desno, pa sam mislio da imam malu priliku da skrenem levo. Ali to je bilo previše rizika, posebno za mog timskog kolegu. Srećan sam što mu se ništa nije dogodilo. Platio sam cenu za svoju grešku", rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Meklaren dozvoljava svojim vozačima čistu međusobnu borbu, a obojica su kandidati za šampionsku titulu, zajedno sa Maksom Verstapenom iz Red Bula, koji je zauzeo drugo mesto u Montrealu, iza Džordža Rasela iz Mercedesa.

Pjastri je prvi sa 198 bodova, Noris ima 176, a Verstapen 155 bodova.

"Naše prvo pravilo je da nema kontakta sa timskim kolegom i to sam uradio. Meklaren je moja porodica. Trkam se za njih, svakog vikenda. Trudim se da budem dobar za njih, više nego što često pokušavam da budem dobar za sebe. Pa kad ih ovako izneverim i kada napravim budalu od sebe, kao sada, mnogo žalim", rekao je Noris.

On je odmah posle trke prihvatio krivicu i time na neki način sačuvao dobru atmosferu u ekipi.

"Lando je veoma dobar momak, u njegovom je karakteru i ličnosti da kaže tačno šta misli. I ako je to štetno za njega ili ako se tiče njega, onda mu to nije važno i mislim da je to Landova odlična osobina. Dobro je za ekipu da može da vodi ovakve razgovore, da se ovako takmičimo i da možemo da prebrodimo stvari koje se ne odvijaju kako želimo", rekao je Pjastri.

Šampionat se nastavlja za dve nedelje trkom za Veliku nagradu Austrije.

