BRUSE FORMU ZA NAJJAČE: Odbojkaši otputovali u Kinu, gde će pripremati za Ligu nacija

"ORLOVI" su odleteli u Kinu, gde će se nedelju dana pripremati za start u Ligi nacija. Naša podmlađena selekcija, pod komandom novog selektora Rumuna Georga Krecua, pre starta na turniru u Sijanu, odigraće i dve prijateljske utakmice sa domaćinom, Kinom.

Foto: Profimedia

I Krecuu i odbojkaškoj javnosti biće posle prvog vikenda elitnog takmičenja, od 11. do 15.juna, nešto više jasnije šta može da očekuje od naše selekcije u ovoj godinu, u kojoj je vrhunac sezone SP u septembru na Filipinima.

Iskusni stručnjak trenutno ne može da računa na Mirana Kujundžića, koji se oporavlja od povrede ramena. Zato je poveo 15 igrača, od kojih će jedan sa tribina gledati drugove u Ligi nacija.

Put Kine su krenuli: Nikola Jovović, Vuk Todorović (tehničari), Dražen Luburić, Dušan Nikolić (korektori), Vukašin Ristić, Stefan Negić (libera), Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Stefan Kokeza, Vladimir Gajović (blokeri), Marko Ivović, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Vuk Kulpinac, Nikola Brborić (primači).

Srbi će u Sijanu prvi meč u ovogodišnjoj Ligi nacija odigrati 11.juna sa Turskom. Potom će 12. odmeriti snage sa Turskom, 13. sa Japanom, a 15. sa Poljskom Nikole Grbića.

Odbojkaši će od 25. do 29. juna u Beogradu da igraju sa Iranom, Kubom, Argentinom i Nemačkom, a od 16. do 20. jula u Ljubljani sa Italijom, Ukrajinom, Kanadom i Slovenijom. Finalni turnir (sedam najbolje plasiranih i domaćin, Kina, odigraće se od 30. jula do 3. avgusta u Ningbou.