PROŠAO KROZ CRVENO: Osmostruki svetski šampion ispao iz trke i još mora papreno da plati kaznu (VIDEO)

Vozač Dukatija Mark Markes nije uspeo da nastavi dominaciju u kvalifikacijama na Velikoj nagradi Španije, ali je napravio prekršaj koji će ga koštati 2.000 evra.

Foto: Profimedia

Markesa je u borbi za pol poziciju pobedio Fabio Kvartararo na Jamahi, koji je tako došao do prve pobede u kvalifikacijama posle više od tri godine.

Osmostruki svetski šampion izgubio je pol poziciju za 33 hiljaditog dela, ali je na početku kvalifikacija napravio veliki prestup – izašavši iz boksa kada je još bilo uključeno crveno svetlo.

Gotovo niko to nije znao do samog kraja kvalifikacija, kada je sve otkrio niko drugi do Markesov timski kolega Frančesko Banjaja, koji je zauzeo treće mesto.

Uglavnom, pored Markesa isto su učinili i njegov mlađi brat Aleks, kao i drugi vozač Gresinija Fermin Aldeger, s tim što se najstariji Španac zaustavio vrlo brzo pošto je shvatio šta se desilo, ali je svakako prošao kroz crveno.

Stariji Markes će zbog prestupa morati da plati 2.000 evra, a pošto se zaustavio ustanovljeno je da nije stekao nikakvu prednost u odnosu na rivale, za razliku od brata. Aleksu je poništen prvi brzi krug koji je ostvario u kvalifikacijama i takođe će morati da plati 2.000 evra, ali to nije uticalo na njegov plasman

