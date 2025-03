DO POSLEDNJE LOPTE: Odbojkaši Crvene zvezde savladali Partizan posle preokreta u prvom četvrtfinalnom meču plej-ofa Superlige Srbije

KAKO su lane igrali u finalu plej-ofa, tako su sada odbojkaši Crvene zvezde i Partizana počeli razigravanje u Superligi Srbije. Večiti rivali se bore za plasman u polufinale plej-ofa, a prvi korak ka ostvarenju cilja napravili su crveno-beli, koji su sinoć u prvom četvrtfinalnom meču na svojoj Banjici slavili posle velikog preokreta - 3:2 (22:25, 16:25, 25:17, 25:17, 15:12). Druga utakmica igra se 1.aprila u SC "Master" i ako se crno-beli revanširaju odlučivaće majstorica, 4.aprila.

CEV (ilustracija)

- Presudilo je to što nismo odustajali. Znali smo da treći set kreće od 0:0, što je značilo da ništa nije gotovo dok ne padne poslednja lopta. Verovali smo da možemo i istrajali smo u tome - pričao je posle meča strateg Crvene zvezde Ivica Jevtić, čiju je izjavu preneo sajt "liga.ossrb.org".

Branioci titule su malo opuštenije ušli u meč, što je Partizan uspeo da iskoristi. Posle 10:10 crno-beli su se odlepili i prednost sačuvali do kraja prvog seta. U drugom puleni Dragana Kobiljskog brzo su stekli 6:1, pa 12:7 i 19:11. Od trećeg seta druga priča na terenu. Zvezdaši su krenuli agresivnije, partizanovci više nisu bili ubojiti i domaćin je ekspresno stigao do 25:17. Crveno-beli su u istom ritmu odigrali i četvrti čin, tako da su uspeli da izjednače na 2:2 i izbore taj-brejk.

U petom setu ekipe su bile poravnate do 5:5, kada Zvezda uspeva da se odlepi do 8:5. Crveno-beli nisu dopustili velikom rivalu da se vrati u igru i uspeli su da osvaje i taj deo igre (15:12) i tako povedu u polufinalnoj seriji sa 1:0 u pobedama.

- U prva dva seta nije nas služio servis. Posle smo došli do ritma i to nam je puno pomoglo. Jer, kada servis funkcioniše onda do izražaja dolaze i drugi elementi, kao što su blok i odbrana. Drago mi je što je došlo dosta navijača i što smo uspeli da opravdamo njihovo poverenje. I dokazali smo da večiti derbi ostaje večiti. Žao mi je samo što smo morali da se sastanemo već u četvrtfinalu plej-ofa.

U Zvezdi su odskočili Omar sa 21 i kapiten Gmitrović sa 20 poena. Devet su dodali Simić i Žugić. Kod Partizana su se istakli Petrić sa 17, Mrdak sa 14 i Sagedi sa 13 poena.

Tek je početak

- KAO što nije bilo gotovo posle 0:2, tako ni 1:0 u pobedama ništa ne znači. Drugačiji je sistem, igra se na dve pobede. Ovaj trijumf donosi samopuzdanje, energiju. Svesni smo da na njihovom terenu moramo mnogo više da pokažemo, nego što smo pokazali u prvom meču - oprezan je Jevtić.