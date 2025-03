DA SE KRALJEVO PONOVI: Rukometaši žele da i sutra u Siudad Realu u kvalifikacijama za EP savladaju Španiju

VREME je da „crvena furija“ padne i u Španiji. Rukometaši u nedelju (20.00) u Siudad Realu u četvrtom kolu kvalifikacione grupe 4 žele da, kao i u Kraljevu pre tri dana, na noge bace velikog favorita i još više se približe EP januara iduće godine u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj.

FOTO: N. Paraušić

„Orlovi“ su posle trijumfa u Kraljevu puni samopuzdanja, ali i podvlače da u meč ne ulaze sa parolom „nemamo šta da izgubimo“. I dalje osećaju, onaj pravi sportski pritisak, hoće da još jednom teren napuste uzdignutih ruku. A i Španci su im veliki dužnici.

- Mi, kao i uvek, idemo na pobedu. Učinićemo sve da ih matiramo i na njihovom terenu. Znamo da će oni biti pod velikim pritiskom , jer igraju kod kuće i imaju imperativ pobede. Probaćemo da iskoristimo tu našu prednost – kaže za „Novosti“ Nemanja Ilić.

Kralj strelaca francusog prvenstva podvlači da su dobro proučili duel iz Kraljeva, u kojem su slavili sa 27:25.

- Imali smo video analizu, uočili smo naše greške, dogovorili se šta možemo još bolje da uradimo. Probaćemo da se dobro spremimo i odigramo isto tako kvalitetno i na njihovom terenu – ističe stariji Ilić.

Prvi meč je pokazao da su obe selekcije imale uspone i padove. Naši su se uverili da ni 25:21 u finišu meča ne garantuje pobedu, jer rival svako opuštanje žestoko kažnjava.

- Nismo samo mi ispuštali veliku prednost, već i oni. Pravili smo i mi i oni serije od 3:0 do 5:0. To su stvari koje se dešavaju i koje samo moraju da se svedu na minimum, da kada kola krenu nizbrdo da ih zaustavimo što pre. Ali, to je iskustvo i nešto na čemu treba da se radi. To ne sme da se dozvoli, a kada se desi da bude svedeno na minimum – podvlači levo krilo Srbije.

Ono što ohrabruje je i da je naš tim u Kraljevu pokazao i mentalnu snagu u prelomnim trenucima.

- Nadam se da ćemo tako i nastaviti, jer ova ekipa ima kvalitet, koji pokazujemo već neko vreme. Nadam se i da ćemo to makar malo uspeti da krunišemo – ističe Ilić.

U našem timu pored prekaljenih igrača sve više se ističu i mladi, koji pokazuje da je i vreme na strani Srbije.

- Najstariji sam,ali u timu ima dosta iskusnih igrača. I oni mlađi od mene već imaju dosta utakmica u nogama. Jedino, nekolicina mladih nemaju puno igračkog iskustva,ali pokazuju da imaju kvalitet za veliku scenu. I to je naša snaga – primećuje 35-godišnji Ilić.

Uvek spreman za Srbiju

BIVŠI selektor Boris Rojević lane se odrekao Nemanje Ilića, jer je želeo da gradi tim za Olimpijske igre 2028.u Los Anđelesu. Dolaskom Dalibora Čuture sve se promenilo.

- Ja sam uvek motivisan i uvek ću biti spreman da igram za Srbiju. Rojević je imao svoju viziju u kojoj ja nisam bio. Znam samo da ne znamo šta će sutra biti, a kamoli za četiri godine, tako da se ne zna ni koliko će nas igrati do 2028.To se u sportu ne zna i nisam se slagao sa njegovom idejom... Čuturin poziv mi je mnogo značio, volim da igram za moju zemlju i dokle god mogu da pružam partije koje zadovoljavaju selektora, ja ću biti tu – ističe Ilić.

Grupa 4

TREĆE kolo: Srbija – Španija 27:25, Letonija – Italija 30:35. Četvrto kolo, nedelja: Španija – Srbija (20.00),Italija – Letonija (17.30).

TABELA: Srbija 4, Španija 4, Italija 4,Letonija 0 bodova.

