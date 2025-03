"IDEMO PO POBEDU I DA OSIGURAMO PRVO MESTO": Trtović oprezan pred meč sa ekipom Mladosti iz Zagreba

Vaterpolisti Novog Beograda dočekaće u četvrtak od 20.30 časova Mladost na bazenu SC "11. april".

Foto: Profimedia

Vaterpolista Novog Beograda Dušan Trtović rekao je da očekuje fizički tešku i zahtevnu utakmicu u 20. kolu Regionalne lige protiv Mladosti iz Zagreba.

- Očekujemo fizički zahtevnu i veoma tešku utakmicu. Prvi duel ove sezone u Zagrebu dobili smo na peterce. Znamo da Mladost ima veoma kvalitetan tim i zato sa maksimalnom ozbiljnošću i koncentracijom prilazimo ovom duelu. Svesni smo snage rivala i važnosti utakmice, ali verujem i u naš rad. Dobro smo se pripremali, pokazali smo ove sezone da možemo da pobedimo svakog protivnika i zato očekujem da ćemo zabeležiti novi trijumf i osvojiti nova tri važna boda. Pobeda nam bi nam zaista mnogo značila u borbi za prvo mesto - rekao je Trtović.

Foto arhiva VN

On je naveo da je u ekipi stvorena odlična hemija, da je izražen timski duh i da bi to trebalo iskoristiti na najbolji način u završnici sezone.

- Trener Gocić je ukazao veliko poverenje svim igračima. Mnogo nas novih je došlo u klub minulog leta i moram da naglasim da je on mnogo verovao u sve nas ponaosob. To nam je zaista mnogo značilo i nadam se da smo opravdali to ukazano poverenje. Imamo izvanredne uslove na bazenu, odlično treniramo i uvereni smo da će uložen trud dati željeni rezultat - rekao je Trtović.

Trtović je naglasio da je osvajanje Kupa Srbije dalo dodatno samopuzdanje ekipi, ali da ono najvažnije tek predstoji.

- Kako se bliži kraj sezone, svaka naredna utakmica je najbitnija. Tako posmatramo i ovaj duel sa ekipom Mladosti. Mislim da vrhunska organizacija koja postoji u klubu zaslužuje da bude krunisana na najbolji način, odnosno da budemo najbolji kada to bude najpotrebnije. Pobeda protiv Olimpijakosa u gostima otvorila nam je vrata ka plasmanu na Fajnal-for Lige šampiona tako da u svim takmičenjima imamo najveće moguće ambicije. Silno smo motivisani pa ćemo videti do čega će nas sve to dovesti - rekao je Trtović.

Novi Beograd i Jadran iz Herceg Novog dele prvo mesto na tabeli Regionalne lige sa 48 bodova. Mladost je na petoj poziciji na tabeli sa 38 bodova.

