MEKLAREN BACIO RUKAVICU U LICE MAKSU I RED BULU: Tim odredio prvog vozača u borbi za titulu

Ekipa Meklaren tražila je od svog vozača Oskara Pjastrija da pomogne timskom kolegi Landu Norisu u borbi za šampionsku titulu u Formuli 1. - Ukupni koncept je da smo neverovatno odlučni da osvojimo titulu, ali želimo da pobedimo na pravi način - rekao je direktor ekipe Meklaren Andrea Stela.

FOTO: Tanjug/AP

Šampionat se nastavlja za vikend trkom za Veliku nagradu Azerbejdžana. Noris ima 62 boda zaostatka za vodećim u generalnom plasmanu Maksom Verstapenom iz Red Bula, a do kraja sezone ostalo je još najviše 232 boda za osvajanje. Pjastri je četvrti sa 106 bodova zaostatka za Verstapenom.

- Mi ćemo dati podršku Landu, ali želimo to da uradimo bez previše kompromisa u pogledu naših principa. Naši principi su da je ekipa uvek na prvom mestu. Sportski duh je za nas važan u celokupnom načinu kojim idemo na trke, a onda želimo da budemo pošteni prema obojici vozača - naveo je Stela.

Meklaren je do sada dozvoljavao Norisu i Pjastriju da se takmiče jedan protiv drugog bez uplitanja ekipe. Promena politike ka pronalaženju načina da se uvećaju Norisove šanse da osvoji titulu došla je posle serije sastanaka čelnika Meklarena i vozača posle trke za Veliku nagradu Italije u Monci pre dve nedelje.

Noris je u Monci bio na pol poziciji, ali ga je u prvom krugu pretekao Pjastri, posle čega je vozač Ferarija Šarl Lekler dospeo između dva Meklarenova bolida, a na kraju je i pobedio. Pjastri je bio drugi, a Noris treći, dok je Verstapen zauzeo šesto mesto.

- Ono što više ne želimo da vidimo je situacija iz Monce, gde smo u prvu šikanu ušli kao prvoplasirani i drugoplasirani, a iz nje smo izašli kao prvi i treći, pošto je to štetno za tim. Interesi ekipe su na prvom mestu i to su situacije koje pre svega moramo da popravimo pošto je, zapravo, način kojim smo ušli u trku u Monci, omogućio onakav rasplet - naveo je Stela, a potom i dodao:

. Posle Monce imamo tri cilja, moramo da osiguramo da se na stazi neće dogoditi ništa što šteti ekipi, a drugi cilj je kako da osvojimo obe titule uz obojicu vozača posvećenih da pomognu. Ali to ne želimo da uradimo na nepromišljeni način. To su tri teme i one definišu način na koji idemo na trku u Bakuu. Sve to biće ažurirano posle Bakua.

Verstapen je dominirao u prvom delu sezone i ostvario je sedam pobeda, kada nijedan vozač nije imao više od dve pobede. Ali Holanđanin sada nije pobedio u šest trka, od juna i trke u Španiji, a u Red Bulu su priznali da ne shvataju zbog čega je došlo do pada u pogledu performansi u odnosu na Meklaren, Ferari i Mercedes.

Stela je rekao da su obojica vozača prihvatili promenu u filozofiji ekipe i da su sarađivali u razgovorima.

- Čak i kada sam pitao Oskara: "Da li bi mogao da odustaneš od pobede", on je rekao: "To je bolno, ali ako je to sada prava stvar, uradiću". Svaki vozač je spreman da ide na pobedu, tako da sam impresioniran nivoom timskog duha, zrelosti i saradnje u ovom periodu - dodao je Stela.

On je odbio da precizira kakve izbore će ekipa doneti u Norisovu korist, ali je rekao da će odluke biti donete na osnovu toga da li je isplativo mešanje ekipe između vozača.

Stela je naglasio da je Noris bio saglasan da mu se ne pomaže u svakom trenutku.

- Lando želi da pobedi jer je zaslužio pobedu na stazi. U redu je da ti povremeno pomaže timski kolega, ali to ne želiš da koristiš sistematski, način prolagođavanja trke samo zarad bodova kada timski kolega osvaja bodove koje je zaslužio. To nije način na koji Meklaren želi da pobeđuje ili način kojim Lando želi da pobedi - naveo je on.

U šampionatu konstruktora Meklaren zaostaje osam bodova za Red Bulom, Ferari je treći sa 31 bodom manje od Meklarena.

"Moramo da budemo oprezni da dok fokus i pažnju usmeravamo na vozače, ne izgubimo iz vida činjenicu da je borba u šampionatu konstruktora najmanje u troje", rekao je Stela.

On je podsetio da ekipina "papaja pravila", koja se mogu čuti tokom trka putem timskog radija, znače da vozači mogu da se trkaju ali bez rizika i bez kontakta.

"To je brzi podsetnik našim vozačima: 'Momci nemojte previše da rizikujete u međusobnoj borbi", rekao je Stela.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana vozi se u nedelju od 13 časova.

