OKUPACIJA KENIJACA! Sve spremno za uličnu trku na 10 kilometara u organizaciji Beogradskog maratona

"Beogradska brza desetka", ulična trka na 10 kilometara u organizaciji Beogradskog maratona, pod pokroviteljstvom Grada Beograda, održaće se u subotu, 7. septembra, uz najavljeno učešće nekoliko elitnih trkača.

Foto: Privatna arhiva

Drugu godinu uzastopno start i cilj trke "10K Belgrade" biće u Bulevaru Nikole Tesle, kod Parka prijateljstva na Ušću, a očekuje se da, pored velike masovnosti, bude ostvaren i odličan rezultat na ovoj deonici.

Listu u muškoj konkurenciji predvodi Kenijac Kalistus Kimtai Kito, koji je prošle godine u istoj trci osvojio drugo mesto. Veliki rivali biće mu njegovi sunarodnici Hilari Kiptum Majo, Albert Tonui i Bonifejs Njiru. U borbu za podijum uključiće se sigurno stari poznanik Beograđana Muhamed el Gauzani, aktuelni vicešampion Beogradskog polumaratona, kao i još jedan Marokanac Muhamed el Talhui.

Čast evropskog trčanja braniće predstavnici Španije Junes Knija, Abdenhaser Okelfen i Dijego Himenez, kao i Rus Vječeslav Sokolov. Očekuje se naravno i učešće najboljih srpskih trkača, s obzirom na to da će u sklopu saradnje sa Srpskim atletskim savezom, ova trka ujedno biti i šampionat Srbije u muškoj i ženskoj konkurenciji na deonici od 10 hiljada metara.

I kod dama najviše se očekuje od Kenijki. U glavni grad Srbije dolazi prošlogodišnja vicešampionka Valentina Džebet. Pored nje iz čuvene atletske afričke države trčaće i Glorijus Džepkirui, Džemutaji Ruto i Čepkirkir Kibet.

Račune će pokušati da im pomrse Karen Čemusto iz Ugande i Violeta Ndajikengurukije iz Burundija. Treba istaći da je staza na Novom Beogradu na kojoj će se trčati sertifikovana od strane Svetske atletike, svi rezultati biće priznati od strane ove organizacije i bodovaće se u zvaničnom kalendaru svetskih uličnih trka, što je još jedan dokaz našeg kvaliteta.

Podsećamo, prošle godine „Beogradska desetka“ izazvala je veliko interesovanje, a na startu je bilo preko tri hiljade trkača. U muškoj konkurenciji pobedio je Bernard Vambua iz Kenije u vremenu 28:26, dok je kod dama trijumfovala je Obukir el Ohabi Duae iz Španije koja je trku završila za 33 minuta i 20 sekundi.

Prijave za trku vrše se putem sajta Beogradskog maratona do kraja nedelje, a prijavljivanje će biti omogućeno i u prijemnom centru u TC Galerija u četvrtak i petak od 12 do 22, odnosno u subotu od 12 do 16 časova.

